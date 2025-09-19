台中男高中校門當眾猥褻 揉捏假陽具嚇壞夜歸女

台中陳姓男子深夜獨自跑到位於大里區的青年高中校門口，坐在機車上當眾徒手揉捏放在腰間的假陽具，有女子徒步經過看到嚇壞，校方警衛報案後警方循線逮到人，法院以陳在校門口猥褻，顯有供人觀覽意圖，依妨害風化罪判他罰金5000元，可上訴。

檢警調查，陳男（36歲）今年3月18日晚上10點多，在台中青年高中前的人行道，坐在自己機車上卻當眾徒手搓揉放在腰間的假陽具，有1名女子行經目睹被嚇到，告知學校警衛並報案，警方調閱監視器循線逮人。

檢方根據陳男供詞、女子目擊說法及監視器畫面等證據，認為陳男犯嫌明確，偵結依妨害風化罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院認為，陳男在不特定多數人得共見共聞的校門口，坐在機車上搓揉放在腰間的假陽具，顯有供人觀覽意圖，並藉以滿足其一己性慾，客觀上足以引起一般人羞恥或厭惡感，有害社會風化，依現今社會一般通念，屬猥褻行為。