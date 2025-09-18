台中安親班司機猥褻女童 涉案司機補習班終身不得任用

台中市一名國小安親班的司機在前年間曾對兩名女童性騷擾、猥褻胸部，犯行7次，直至女童不堪受辱，向家長哭訴才揭發。中市教育局經調查，認定該司機違反補習及進修教育法相關規定，終身不得為補習班任用，並已報教育部複核，登錄系統在案。

檢警調查，台中市一名安親班司機在2023年1月至5月間，涉嫌對一名國小五年級的女童，在國小校門口附近，趁與女童聊天時，以隔著學校制服方式，用手撫摸女童胸部數秒，犯行6次，其中一次還被另名國小男童目擊，男童喝叱「你在幹嘛」、「男女授受不親」，希望司機停手，但司機認兩童年幼可欺，繼續犯行。

被司機猥褻6次的女童，因不堪長期被司機犯行，前年5月間向母親哭訴後，告知校方報警。一審因司機已賠償其中一名被害女童11萬元，遭判刑2年、緩刑5年，拘役75天，司機上訴二審後，與另名女童和解，拘役部分改判30天，全案確定。

教育局指出，經市府家防中心調查確認該司機猥褻女童，教育局依此調查结果，於2024年底在該名司機遭起訴期間即召開補習班不適任人員認定委員會，認定該名司機違反補習及進修教育法相關規定，終身不得為補習班任用，並已報教育部複核，登錄系統在案。

教育局表示，另依補習及進修教育法相關規定，短期補習班聘僱教職員工前，應檢具相關名冊、學經歷證件、身分證明文件影本，並應附最近3個月內核發警察刑事紀錄證明書等基本資料，陳報教育局核准；違反者，依規處其負責人5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；必要時並令其停止招生或廢止短期補習班立案，規範適用於補習班交通車司機。