安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

台中市一名國小安親班的司機在前年間曾對兩名女童性騷擾、猥褻胸部，犯行7次，曾在犯行時，被其他國小男童目擊，當時男童喝叱「你在幹嘛」、「男女授受不親」，但司機仍認男童年幼可欺，持續犯行，直至女童不堪受辱，向家長哭訴才揭發，一審因司機已賠償其中一名被害女童11萬元，遭判刑2年、緩刑5年，拘役75天，司機上訴二審後，與另名女童和解，拘役部分改判30天，全案確定。

檢警調查，台中市一名安親班司機在2023年1月至5月間，涉嫌對一名國小五年級的女童，在國小校門口附近，趁與女童聊天時，以隔著學校制服方式，用手撫摸女童胸部數秒，犯行6次，其中一次還被另名國小男童目擊，男童喝叱「你在幹嘛」、「男女授受不親」，希望司機停手，但司機認兩童年幼可欺，繼續犯行。

司機另在前年3月間，看到女童與其他同學聊天時，又趁與女童聊天時，以手觸碰另名女同學的肩膀與靠近胸部的身體位置，以偷襲式、短暫性，性騷女童。

被司機猥褻6次的女童，因不堪長期被司機犯行，前年5月間向母親哭訴後，告知校方報警。

一審時，司機雖否認犯行，但已賠償11萬元，與其中一名被害女童達成和解，法官依6次強制猥褻犯行，判刑2年、緩刑5年，另外涉犯性騷擾部分，判拘役75天，可易科7萬5000元。