快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

溫泉聖地染黃！礁溪鄉代當「門神」包庇性交易 羈押禁見

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉無黨籍的張姓鄉民代表，涉及利用人脈，充當應召站「門神」，協助業者應付臨檢，藉此收取分紅，昨遭檢警搜索約談，檢方訊後聲請羈押。宜蘭地院今天上午開庭，認為張涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，准押禁見，也正深入追查是否有警務人員涉案。

宜蘭縣刑警大隊月前接獲情資指稱，礁溪鄉德陽路某溫泉浴池涉嫌性交易，率大批人馬前往進行掃蕩時，帶走越南籍負責人及旗下女子、馬伕等人，追查發現其中有越南女供稱自己遭脅迫賣淫，還央求檢警救出其他的同鄉姐妹，引起檢方重視。

宜蘭地檢署指揮新北調查處偵辦，昨天搜索鄉代會及張姓鄉代住處、服務處。檢警原本懷疑張姓鄉代在地方經營以私包（地下酒家）為幌子的應召站，但深入追查發現張並非實際經營者，而是涉嫌收受分紅當「門神」。

據了解，張姓男子是兩屆鄉代，業者看上張的人脈，以按月分紅為酬勞，由張協助應付臨檢，偵訊時業者供稱給付張8萬元，張則表示拿了不到7萬元；檢方還掌握，這次檢警到應召站查緝時，業者就疑似向張要求協助，張回覆「不是宜蘭警方辦理」。

檢察官郭庭瑜昨天複訊張及在押業者等人，朝貪汙治罪條例圖利、收受不正利益方向偵辦，訊息認為張涉嫌重大，聲請羈押。宜蘭地院上午開庭，認為張涉犯本刑7年以上有期徒刑，有逃亡、串供、滅證之虞，裁准羈押禁見，並禁止接見、通信。

56歲的張姓鄉代在龍潭村及吳沙村一帶的宮廟擔任主委、顧問，個性大剌剌，與藍綠地方人士都有交情，涉案消息傳出讓外界相當震驚。

宜蘭礁溪張姓鄉民代表涉嫌收受分紅，充當應召站門神應付警方臨檢，今天遭宜蘭地院裁准羈押禁見。本報資料照片
宜蘭礁溪張姓鄉民代表涉嫌收受分紅，充當應召站門神應付警方臨檢，今天遭宜蘭地院裁准羈押禁見。本報資料照片

宜蘭 應召站

延伸閱讀

涉誘騙女子賣淫、向業者收錢！礁溪鄉代開應召站 遭地檢署聲押禁見

宜蘭礁溪鄉民代表涉經營應召站 遭搜索及約談

柯文哲今出庭先帶往B1候審 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

溫泉到底養生還是健康殺手？泡湯前你該知道的潛在風險

相關新聞

溫泉聖地染黃！礁溪鄉代當「門神」包庇性交易 羈押禁見

宜蘭礁溪鄉無黨籍的張姓鄉民代表，涉及利用人脈，充當應召站「門神」，協助業者應付臨檢，藉此收取分紅，昨遭檢警搜索約談，檢方...

安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

台中市一名國小安親班的司機在前年間曾對兩名女童性騷擾、猥褻胸部，犯行7次，曾在犯行時，被其他國小男童目擊，當時男童喝叱「...

15年前遭國小班導摸臀上大學才吐心事 退休師上訴改「得易科罰金」

新北市土城區陳姓國小老師15年前揉捏、拍打3名女學生臀部，還藉推拿、按摩名義用大腿緊貼女童臀部，其中1名女學生2022年...

高雄男超商疑偷拍正妹遭抓！ 警到場他快嚇哭 狂跳針喊「我錯了」

李姓男子昨晚8時在高雄市區某超商疑偷拍2名女性，其中一名短裙女和男性友人追出攔人報警；受害女性逼李要下跪道歉，警方查看李...

涉誘騙女子賣淫、向業者收錢！礁溪鄉代開應召站 遭地檢署聲押禁見

宜蘭礁溪鄉張姓鄉民代表遭人指控以經營私包（地下酒家）為幌子開應召站，誘騙女子賣淫，同時涉嫌性招待及向業者收錢等不法。地檢署今搜索約談他到案，並借提在押的賣淫女子出庭釐清案情，認為他涉嫌重大，凌晨依妨害風化、貪汙等罪，向法院聲押禁見。

指控20多年前多次伸狼爪！住家門口遭貼「狼師海報」 屋主今提告

台南一名陳姓男子位在新營住家與學甲老家今天凌晨遭人張貼多張「狼師海報」，指控他20多年前任教時，對多名女學生伸狼爪，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。