溫泉聖地染黃！礁溪鄉代當「門神」包庇性交易 羈押禁見

宜蘭礁溪鄉無黨籍的張姓鄉民代表，涉及利用人脈，充當應召站「門神」，協助業者應付臨檢，藉此收取分紅，昨遭檢警搜索約談，檢方訊後聲請羈押。宜蘭地院今天上午開庭，認為張涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，准押禁見，也正深入追查是否有警務人員涉案。

宜蘭縣刑警大隊月前接獲情資指稱，礁溪鄉德陽路某溫泉浴池涉嫌性交易，率大批人馬前往進行掃蕩時，帶走越南籍負責人及旗下女子、馬伕等人，追查發現其中有越南女供稱自己遭脅迫賣淫，還央求檢警救出其他的同鄉姐妹，引起檢方重視。

宜蘭地檢署指揮新北調查處偵辦，昨天搜索鄉代會及張姓鄉代住處、服務處。檢警原本懷疑張姓鄉代在地方經營以私包（地下酒家）為幌子的應召站，但深入追查發現張並非實際經營者，而是涉嫌收受分紅當「門神」。

據了解，張姓男子是兩屆鄉代，業者看上張的人脈，以按月分紅為酬勞，由張協助應付臨檢，偵訊時業者供稱給付張8萬元，張則表示拿了不到7萬元；檢方還掌握，這次檢警到應召站查緝時，業者就疑似向張要求協助，張回覆「不是宜蘭警方辦理」。

檢察官郭庭瑜昨天複訊張及在押業者等人，朝貪汙治罪條例圖利、收受不正利益方向偵辦，訊息認為張涉嫌重大，聲請羈押。宜蘭地院上午開庭，認為張涉犯本刑7年以上有期徒刑，有逃亡、串供、滅證之虞，裁准羈押禁見，並禁止接見、通信。