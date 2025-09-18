15年前遭國小班導摸臀上大學才吐心事 退休師上訴改「得易科罰金」

新北市土城區陳姓國小老師15年前揉捏、拍打3名女學生臀部，還藉推拿、按摩名義用大腿緊貼女童臀部，其中1名女學生2022年上大學時接受心理輔導，向心理師說出埋藏許久的秘密，東窗事發。新北地院依5個對未滿14歲之女子為猥褻罪判陳1年10月徒刑，台灣高等法院今改判他1年4月徒刑，得易科罰金。

陳姓老師已退休，罹患輕度失智症。

陳於2010年9月至2012年8月間擔任國小三、四年級導師，他被控在教室內，利用3名女學生到他辦公桌邊談話之際，觸摸或拍打女學生的臀部，或是當女學生表達身體不適時，要求女學生伏在桌上，他從正後方「按摩」，用身體與大腿緊貼女童。

「我是在學生中暑時會幫他們推拿」陳否認猥褻3名女學生，並指她們曾排擠班上同學，他為此教訓過3人，詎料她們會指控他猥褻。

陳說，教室的門窗通常是開著的，校長、主任平時會巡視老師上課情形，開放的公共空間如何性騷擾學生？他無法理解為何十多年後會被說是「性騷擾的老師」，反控女學生「很會編故事」，應該是要問「這些孩子是怎麼了？」

女學生表示，當年陳姓導師會叫特定的女同學去辦公桌旁談話，陳會一邊講話、一邊就揉起她們的屁股來，揉到他講完話為止。女學生表示，越長越大才發現老師對學生做這件事是非常奇怪的，想到覺得很噁心，上大學諮商時才講出來；但她不知道性騷擾會被通報，如果知道的話應該不會說出來，因為這件事情過太久了，也覺得會查不清楚，別人不相信。

她的母親是外籍配偶，當年認為女兒是在開玩笑，女兒在提告時曾跟她通電話，她勸女兒「事隔那麼多年，老師年紀也大了，能不能不要告？」女兒委屈地哭了，說事情已經在她心裡那麼多年了，卻不挺她。

另一名女學生表示，老師的下體緊貼著她的臀部，有被「磨蹭」的感覺，因為陳是班導師，她不敢反抗。第三名女學生則說曾被陳拍過幾下屁股，她害怕在學習時候遇到男老師。

新北地院認為，受害的女學生原無意提告，並不知向心理師透露時後續會進入性別平等事件調查甚或檢警偵辦，且因此事才又循線聯繫上另兩名女同學，3人的指證可信。

一審認為陳利用與3名女學生間教育的機會猥褻，女學生在特殊關係下曲從老師的行為並隱忍，陳不尊重兒童身體自主權，應予譴責，判他1年10月刑。