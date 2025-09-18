快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

高雄男超商疑偷拍正妹遭抓！ 警到場他快嚇哭 狂跳針喊「我錯了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子昨晚8時在高雄市區某超商偷拍2名女性，其中一名短裙女和男性友人追出攔人報警；受害女性逼李要下跪道歉，警方查看李的手機未發現拍攝私密影像照片，李不斷跳針坦承錯了，因受害者堅持提告，警詢後被函送法辦。

網路社群Threads有網友以「高雄偷拍狂」為題發文並附上影片指，剛剛在新興區小7目擊超誇張現場，有個偷拍怪突然出現，還被旁邊的小姐當場抓包，小姐直接衝上去大喊：「為什麼要偷拍？！」偷拍怪嚇到馬上想落跑，結果小姐一路追，逼他當場下跪和向受害者道歉，隔沒多久警察就來，現行犯直接帶走。

轄區新興警分局指出，昨晚8時許獲報在民生一路某超商有糾紛，警組立即前往現場處理；警方到場了解，發現李姓男子（46歲）疑見坐在超商內的女子外型亮眼，故以手機拍攝女子外貌。

警方詢問其中一名被偷拍的短裙女子，女子指著李男「他偷拍我還有裡面的另一名女子」；警方詢問李男「你手機拿起來偷拍人家哪裡？」李男一直跳針快哭了說「我承認我錯啦」。

後警方檢視李男手機未發現拍攝私密影像照片，但短裙女子仍堅持提出妨害秘密告訴與性騷擾防治法申訴，警方受理後，將視手機鑑識結果再行接續偵辦，以維雙方權益。

李姓男子昨晚8時在高雄市區某超商疑偷拍2名女性，受害女子報警，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
相關新聞

15年前遭國小班導摸臀上大學才吐心事 退休師上訴改「得易科罰金」

新北市土城區陳姓國小老師15年前揉捏、拍打3名女學生臀部，還藉推拿、按摩名義用大腿緊貼女童臀部，其中1名女學生2022年...

高雄男超商疑偷拍正妹遭抓！ 警到場他快嚇哭 狂跳針喊「我錯了」

李姓男子昨晚8時在高雄市區某超商疑偷拍2名女性，其中一名短裙女和男性友人追出攔人報警；受害女性逼李要下跪道歉，警方查看李...

涉誘騙女子賣淫、向業者收錢！礁溪鄉代開應召站 遭地檢署聲押禁見

宜蘭礁溪鄉張姓鄉民代表遭人指控以經營私包（地下酒家）為幌子開應召站，誘騙女子賣淫，同時涉嫌性招待及向業者收錢等不法。地檢署今搜索約談他到案，並借提在押的賣淫女子出庭釐清案情，認為他涉嫌重大，凌晨依妨害風化、貪汙等罪，向法院聲押禁見。

指控20多年前多次伸狼爪！住家門口遭貼「狼師海報」 屋主今提告

台南一名陳姓男子位在新營住家與學甲老家今天凌晨遭人張貼多張「狼師海報」，指控他20多年前任教時，對多名女學生伸狼爪，甚至...

桃園醉男路倒送醫竟偷溜 深夜闖民宅「強壓女子」性侵未遂

桃園市中壢區今凌晨發生一名女子獨自在延平路公司辦公室內理貨，遭陌生男子闖入試圖性侵未得逞，事後逃出並請男友報警，痛苦回憶...

親學生還露生殖器！北市補習班負責人涉性騷 遭公布姓名、終身不得擔任

北市社會局發文公告某私立補習班陳姓負責人對學生有親嘴、露生殖器等行為，依兒少權法規定公布姓名。教育局說，已處分陳姓負責人...

