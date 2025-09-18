高雄男超商疑偷拍正妹遭抓！ 警到場他快嚇哭 狂跳針喊「我錯了」

李姓男子昨晚8時在高雄市區某超商疑偷拍2名女性，其中一名短裙女和男性友人追出攔人報警；受害女性逼李要下跪道歉，警方查看李的手機未發現拍攝私密影像照片，李不斷跳針坦承錯了，因受害者堅持提告，警詢後被函送法辦。

網路社群Threads有網友以「高雄偷拍狂」為題發文並附上影片指，剛剛在新興區小7目擊超誇張現場，有個偷拍怪突然出現，還被旁邊的小姐當場抓包，小姐直接衝上去大喊：「為什麼要偷拍？！」偷拍怪嚇到馬上想落跑，結果小姐一路追，逼他當場下跪和向受害者道歉，隔沒多久警察就來，現行犯直接帶走。

轄區新興警分局指出，昨晚8時許獲報在民生一路某超商有糾紛，警組立即前往現場處理；警方到場了解，發現李姓男子（46歲）疑見坐在超商內的女子外型亮眼，故以手機拍攝女子外貌。

警方詢問其中一名被偷拍的短裙女子，女子指著李男「他偷拍我還有裡面的另一名女子」；警方詢問李男「你手機拿起來偷拍人家哪裡？」李男一直跳針快哭了說「我承認我錯啦」。