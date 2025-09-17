快訊

涉誘騙女子賣淫、收回扣！礁溪鄉代開應召站 遭檢調搜索

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉張姓鄉民代表被檢舉以經營私包（地下酒家）為幌子開應召站，且疑似從事人口販運，誘騙女子賣淫，同時涉嫌性招待及收受工程回扣等不法。今檢調約談他到案，晚間移送地檢署複訊，全案朝向妨害風化、貪汙罪擴大偵辦，檢調也將查明有無警務等公家機關人員包庇。

全案起因於檢調月前在宜蘭查出有外籍女子被迫賣淫，女子落網後央求檢調救出其他同鄉姐妹。宜蘭地檢署為避免情資外洩，指揮新北調查處偵辦，發現張姓鄉代長期在地方經營地下酒家，事實上是一處應召站，疑似經營人口販運，除了脅迫本國女子，也有外籍女子持觀光簽證來台卻遭誘騙賣淫。

檢調今搜索鄉代會及張姓代表住家、服務處，搜索過程僅半個多小時，多數代表都不知情，稍後張被帶走的消息在地方傳開，震驚各界，議論不斷。

張姓代表現年56歲，連任2屆鄉代，在龍潭村及吳沙村一帶的宮廟擔任主委、顧問。其他鄉代說，張無黨籍，與藍綠地方人士的交情都不錯，平常喜歡喝兩杯，個性大剌剌，很接地氣，傳出經營應召站令人難以置信。

除涉嫌人口販運，檢調懷疑他把私包作為招待所與廠商喬事、收取工程回扣，不過礁溪鄉幾乎沒有大工程，檢調將進一步約談其他關係人調查，全案不排除向上發展，追查是否有人包庇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

礁溪鄉張姓民代表涉嫌經營應召站，誘騙女子賣淫，還疑似在應召站喬事、談生意，收受工程回扣等，今天遭檢調帶走約談，震驚地方。示意圖／AI生成
礁溪鄉張姓民代表涉嫌經營應召站，誘騙女子賣淫，還疑似在應召站喬事、談生意，收受工程回扣等，今天遭檢調帶走約談，震驚地方。示意圖／AI生成

檢調 賣淫 宜蘭 應召站

