指控20多年前多次伸狼爪！住家門口遭貼「狼師海報」 屋主今提告

台南一名陳姓男子位在新營住家與學甲老家今天凌晨遭人張貼多張「狼師海報」，指控他20多年前任教時，對多名女學生伸狼爪，甚至傳出有被害人家屬已提告，陳男發現住家遭張貼海報後，今早趕緊到派出所報案提告，警方調閱監視器釐清中。

根據「壹蘋新聞網」報導指出，有投訴者指控陳男20多年前在某私校任教時，以課輔、戶外教學等名義，將女學生誘騙到汽車旅館侵犯、拍裸照威脅，即便女學生已上大學仍慘遭蹂躪，多名女學生受害，已有被害人提告。

陳男新營住家、學甲老家門口今天凌晨遭張貼多張海報，海報內容指陳男是「狼師」、「各位同學務必小心」等語，陳男發現後撕下海報向警方報案提告張貼者誹謗，警方調閱監視器追查行為人釐清案情。