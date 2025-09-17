快訊

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快這日晚間海陸警齊發

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

聽新聞
0:00 / 0:00

指控20多年前多次伸狼爪！住家門口遭貼「狼師海報」 屋主今提告

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名陳姓男子位在新營住家與學甲老家今天凌晨遭人張貼多張「狼師海報」，指控他20多年前任教時，對多名女學生伸狼爪，甚至傳出有被害人家屬已提告，陳男發現住家遭張貼海報後，今早趕緊到派出所報案提告，警方調閱監視器釐清中。

根據「壹蘋新聞網」報導指出，有投訴者指控陳男20多年前在某私校任教時，以課輔、戶外教學等名義，將女學生誘騙到汽車旅館侵犯、拍裸照威脅，即便女學生已上大學仍慘遭蹂躪，多名女學生受害，已有被害人提告。

陳男新營住家、學甲老家門口今天凌晨遭張貼多張海報，海報內容指陳男是「狼師」、「各位同學務必小心」等語，陳男發現後撕下海報向警方報案提告張貼者誹謗，警方調閱監視器追查行為人釐清案情。

台南一名陳姓男子住家及老家外被張貼「狼師海報」，陳男今早發現後趕緊到派出所報案提告。記者萬于甄／翻攝
台南一名陳姓男子住家及老家外被張貼「狼師海報」，陳男今早發現後趕緊到派出所報案提告。記者萬于甄／翻攝

提告 台南 狼師 被害人

延伸閱讀

台南學甲濕地輕旅行 推廣生態景觀保育

武大性騷案／敗訴女學生論文下架又上架 知網兒戲？

滿意訪陸行？上百女學生熱情歡送金正恩 他「嘴角下不來」頻揮手

下周要當交換生…中壢女機車被扔進河 錢包護照全沒了損失13萬

相關新聞

涉誘騙女子賣淫、收回扣！礁溪鄉代開應召站 遭檢調搜索

宜蘭礁溪鄉張姓鄉民代表被檢舉以經營私包（地下酒家）為幌子開應召站，且疑似從事人口販運，誘騙女子賣淫，同時涉嫌性招待及收受...

指控20多年前多次伸狼爪！住家門口遭貼「狼師海報」 屋主今提告

台南一名陳姓男子位在新營住家與學甲老家今天凌晨遭人張貼多張「狼師海報」，指控他20多年前任教時，對多名女學生伸狼爪，甚至...

桃園醉男路倒送醫竟偷溜 深夜闖民宅「強壓女子」性侵未遂

桃園市中壢區今凌晨發生一名女子獨自在延平路公司辦公室內理貨，遭陌生男子闖入試圖性侵未得逞，事後逃出並請男友報警，痛苦回憶...

親學生還露生殖器！北市補習班負責人涉性騷 遭公布姓名、終身不得擔任

北市社會局發文公告某私立補習班陳姓負責人對學生有親嘴、露生殖器等行為，依兒少權法規定公布姓名。教育局說，已處分陳姓負責人...

罵網友「髒魚」又轉傳性愛片 2男辯帳號被盜法官打臉

張姓男子和陳姓女網友鬧翻，2022年4月7日將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，隔4個月後又在同一社團發...

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

曾任海軍陸戰隊劉姓政戰主任因妻子同事「暈船」職業軍人，便指示下屬查調個資，將黃姓、陳姓同袍的獎懲、婚姻資料回傳給妻子，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。