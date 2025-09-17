桃園醉男路倒送醫竟偷溜 深夜闖民宅「強壓女子」性侵未遂

桃園市中壢區今凌晨發生一名女子獨自在延平路公司辦公室內理貨，遭陌生男子闖入試圖性侵未得逞，事後逃出並請男友報警，痛苦回憶「3到5分鐘的過程裡每一分鐘都是煎熬」。而嫌疑人官姓男子離去後落下身分證件在現場，警方於今午間查緝犯嫌31歲官姓男子到案，全案依性侵未遂及侵入住居罪嫌偵辦。

一名女子今凌晨於Threads發文指出，「從來沒想過這種事會離我這麼近，就在我準備下班的同時，不知道哪裡來的人直接衝進來、撲上來，意圖性侵我，過程中被壓制著、被甩在地上等，3到5分鐘的過程裡每一分鐘都是煎熬，最後利用被壓制在地上的幾秒鐘時間告訴男友，我要被強姦了，幫我報警」。

女子說，當下自己試著反向操作，請對方稍等一下，讓她冷靜一下，對方才停止傷害自己，同時利用對方暫時走去其他地方的空檔逃跑到車上，將自己反鎖起來並立即報警。

女子表示，經歷了一個晚上的驚魂未定，只想告訴所有女生，當面對警急狀況的時候一定要保持冷靜，判斷出最好保護自己的方式，平常身上一定要帶防狼噴霧或辣椒水自保，也希望不要再有下一個受害者。

據了解，官男犯案前曾因酒醉路倒，頭部撕裂傷及全身擦挫傷，民眾見狀協助報警，官男被送往中壢天晟醫院救治，然而官男到檢傷處後又自行逃跑，隨後徒步闖入女子公司1樓辦公室內，試圖性侵未遂，警方接獲女子男友報案後趕到現場，官男早已逃之夭夭，隨即展開搜索。

結果官男離開後一路酒醉往桃園高鐵站走去，民眾於今上午在高鐵站內看見官男受傷，並於8時45分打119報案，請派救護車前往協助，救護人員到場時官男臉部受傷，意識清楚，送醫治療；警方四處訪查皆無查獲官男，便前往醫院詢問果然尋獲，官男目前仍在治療中，尚未製作筆錄。

中壢分局指出，中壢警分局中福派出所今凌晨1時25分許獲報，在延平路有性侵未遂及侵入住居案發生，隨即組成專案小組報請地檢署檢察官指揮偵辦，於今午間查緝犯嫌31歲官姓男子到案，全案依性侵未遂及侵入住居罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康