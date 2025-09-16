快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

罵網友「髒魚」又轉傳性愛片 2男辯帳號被盜法官打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

張姓男子和陳姓女網友鬧翻，2022年4月7日將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，隔4個月後又在同一社團發文，暗指陳女「髒魚」，高雄地院依公然侮辱罪，判張男拘役40天，得易科罰金，違反個資法部分，則處8月徒刑。

判決指出，張男和陳姓女子、林姓男子及另一名女子A女都為網路認識的好友，2021年12月間，張男取得A女性愛影片，他便將影片轉傳給林男，林男收到後見獵心喜，又透過社群媒體轉傳，讓A女性愛片在網路流傳。

隔年4月間，張男因故和陳女鬧翻，將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，發文稱「老老鱷魚皺又厚 無胸平平大顆豆 沒有腦袋嘴又臭 弄完老蠔搞老得 得終博凱排隊著。」

隔4個月後，張男又在同一社團發文，「有一隻低能髒魚居然告錯人了...有那個髒魚的地址的！麻煩私訊我，我好提供給對方！」氣得A女、陳女接連對張男、林男提告。

高雄地院審理時，張男宣稱該篇發文帳號早就無法使用，貼文並不是他發布，發文帳號早就無法使用；林男則稱他帳號被盜，發文者不是他。

但法官認為，盜用帳號者為了避免原使用者取回使用權，應會立刻將帳號密碼變更，若張男帳號遭他人盜用、本案2次貼文均非其所為，他大可在可登入臉書帳號時將貼文刪除或澄清，兩人供詞不足採信。

法官檢視雙方證詞，認定兩人應無帳號被盜情形，張男部分公然侮辱罪，判拘役40天，得易科罰金，違反個資法部分，則處8月徒刑；林男則依違反個資法判刑7月。可上訴。

高雄地院外觀。圖／本報資料照
高雄地院外觀。圖／本報資料照

個資 網路

延伸閱讀

胜肽保健品都是騙人的？教授：用來治病的幾乎全是「注射型」

陸軍中尉排長翻拍部隊400人電話外傳 法院判6月：不得易科罰金

富貴險中求？高雄大樹山頭被整片挖禿 僅判刑約1年且能易科罰金

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

相關新聞

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

曾任海軍陸戰隊劉姓政戰主任因妻子同事「暈船」職業軍人，便指示下屬查調個資，將黃姓、陳姓同袍的獎懲、婚姻資料回傳給妻子，後...

罵網友「髒魚」又轉傳性愛片 2男辯帳號被盜法官打臉

張姓男子和陳姓女網友鬧翻，2022年4月7日將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，隔4個月後又在同一社團發...

江祖平控性侵 龔益霆百萬交保

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，台北地檢署昨指揮台北市警方搜索龔益霆台北、新北市住居...

影／三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆花1個半小時辦保「步出北檢」

藝人江祖平控訴三立前副總龔美富的兒子龔益霆，交往期間涉對她下藥性侵並偷拍私密畫面，台北地檢署今突襲搜索龔男住居處，查扣手...

疑涉下藥性侵江祖平 前三立副總之子龔益霆100萬交保、限制出境

藝人江祖平控訴前三立副總兒子龔益霆，涉於交往期間對她下藥性侵且偷拍，台北地檢署今大動作搜索龔男住居處，查扣手機、電腦等相...

遭藝人江祖平指控下藥偷拍性侵 龔益霆移送北檢

三立電視台前資深副總龔美富的兒子龔益霆日前遭藝人江祖平指控，涉嫌對她下藥性侵偷拍，台北地檢署今天上午指揮台北市婦幼警察隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。