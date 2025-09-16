罵網友「髒魚」又轉傳性愛片 2男辯帳號被盜法官打臉

張姓男子和陳姓女網友鬧翻，2022年4月7日將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，隔4個月後又在同一社團發文，暗指陳女「髒魚」，高雄地院依公然侮辱罪，判張男拘役40天，得易科罰金，違反個資法部分，則處8月徒刑。

判決指出，張男和陳姓女子、林姓男子及另一名女子A女都為網路認識的好友，2021年12月間，張男取得A女性愛影片，他便將影片轉傳給林男，林男收到後見獵心喜，又透過社群媒體轉傳，讓A女性愛片在網路流傳。

隔年4月間，張男因故和陳女鬧翻，將陳女照片跟洗衣板及其他女性身體合成後放上臉書社團，發文稱「老老鱷魚皺又厚 無胸平平大顆豆 沒有腦袋嘴又臭 弄完老蠔搞老得 得終博凱排隊著。」

隔4個月後，張男又在同一社團發文，「有一隻低能髒魚居然告錯人了...有那個髒魚的地址的！麻煩私訊我，我好提供給對方！」氣得A女、陳女接連對張男、林男提告。

高雄地院審理時，張男宣稱該篇發文帳號早就無法使用，貼文並不是他發布，發文帳號早就無法使用；林男則稱他帳號被盜，發文者不是他。

但法官認為，盜用帳號者為了避免原使用者取回使用權，應會立刻將帳號密碼變更，若張男帳號遭他人盜用、本案2次貼文均非其所為，他大可在可登入臉書帳號時將貼文刪除或澄清，兩人供詞不足採信。