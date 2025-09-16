快訊

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾任海軍陸戰隊劉姓政戰主任因妻子同事「暈船」職業軍人，便指示下屬查調個資，將黃姓、陳姓同袍的獎懲、婚姻資料回傳給妻子，後因妻子同事檢舉，全案才曝光，高雄地檢署偵結，依違反個資法、洩漏國防以外機密等罪，起訴劉男及協助查調資料的陳姓保防官。

劉男官拜海軍陸戰隊某旅政戰主任，因非法查調個資，被調至海軍陸戰隊指揮部擔任諮議官。

檢憲查出，2022年12月間，劉男擔任房仲的妻子因同事「暈船」黃姓職業軍人，劉妻為了幫忙了解對方背景，便請劉男幫忙，劉便請陳姓保防官協助，查調黃男的任職單位、獎懲紀錄及婚姻情況等資料，再回傳給妻子，由妻子轉頭告知同事黃男背景。

前年4月間，劉妻又請劉男幫忙，協助查詢同事男友在部隊中的個人資料，劉查完後，再把資料回傳給妻子，還來疑因劉妻同事檢舉，全案才曝光。

雄檢偵辦時，劉男坦承有幫妻子查調個資，是妻子說有客戶是軍人，只是幫忙查證是不是軍職，系統也看不到已婚、未婚；不過，劉妻作證時則坦承她是幫兩名同事查詢男方資料，確認交往對象的背景。

另外，依據劉妻回傳給同事的的資料，確實有查調對象任職單位、婚姻狀況、獎懲紀錄等，檢方認定劉男蒐集個資範圍包含婚姻狀態，並外洩給妻子、妻子同事知悉。

雄檢偵結，今依洩漏國防以外秘密罪、公務員非法蒐集、利用個人資料等罪，起訴劉男及陳姓保防官，至於劉妻及劉姓同事，考量兩人犯後態度良好，給予緩起訴處分，劉妻要支付國庫5萬元處分金。

海軍陸戰隊劉姓政戰主任及陳姓保防官因濫查個資，今被雄檢起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
海軍陸戰隊劉姓政戰主任及陳姓保防官因濫查個資，今被雄檢起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

妻子 同事 個資

