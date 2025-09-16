江祖平控性侵 龔益霆百萬交保

三立前副總之子龔益霆（中）被藝人江祖平指控交往期間涉下藥性侵偷拍，檢警昨搜索約談，龔訊後以一百萬元交保。記者曾原信／攝影

藝人江祖平指控三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，台北地檢署昨指揮台北市警方搜索龔益霆台北、新北市住居所，查扣手機，送數位鑑識分析，龔被帶回調查後依妨害性自主罪移送，檢方以一百萬元交保，限制出境、出海。

據了解，龔益霆否認指控，指事發時與江祖平交往，對方意識清楚，他未違反意願發生性行為，也沒有下藥及偷拍；被移送北檢未遮掩面容，未閃躲媒體，面對提問是否性侵不發一語。

四十七歲江祖平指控與廿五歲前男友龔益霆交往期間，多次遭強迫發生性行為，某聚會後她身體不適，懷疑自身藥物被換成鎮定劑，昏迷醒來時驚覺慘遭性侵，且偷拍影像，對方還揚言「有雲端」使她擔心私密影像外流。

士林地檢署九月四日剪報分他字案，江祖平九月十一日在律師陪同下赴士檢製作筆錄、提告，士檢確認無管轄權，聲請高檢署核准移轉管轄至北檢。北檢十二日收案，為保全證據昨指揮搜索約談。

北檢昨指揮台北市警婦幼隊、松山分局，兵分二路搜索龔位於台北市文山區、新北市新店區住居所，查扣手機及筆記型電腦，因龔配合到案說明，備有拘票但未執行。龔被帶回婦幼隊詢問約兩小時後移送。檢警初步檢視手機及筆電，未發現可疑影像，由檢方數位鑑識追查手機原始檔案。

龔益霆日前在社群發文，江祖平性侵指控「片面不實」已造成家人困擾，懇請江撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；表示兩人二○二四年十月廿三日交往至上月卅一日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。