三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆花1個半小時辦保「步出北檢」

藝人江祖平控訴三立前副總龔美富的兒子龔益霆，交往期間涉對她下藥性侵並偷拍私密畫面，台北地檢署今突襲搜索龔男住居處，查扣手機、電腦等相關證物，約談龔到案說明；檢方晚間8點依強性交等罪命龔100萬元交保、限制出境出海；龔的親友在1.5小時後拿錢辦保，龔完成交保手續迅速步出北檢，搭上MINI Cooper離去，過程中沒表示任何意見。

據了解，龔益霆否認有違反江祖平意願強制性交，兩人曾是男女朋友，相處上自然有些意見與觀念相左，但江祖平的指控是片面之詞，願配合檢警調查釐清真相。

北檢指出，全案是士林地檢署偵查後認無管轄權， 9月12日聲請台灣高檢署檢核准移轉管轄，改由北檢偵辦。承辦檢察官為保全相關證據，15日指揮警方持搜索票搜

索龔男住居所共2處，同步通知龔男到案說明。

龔益霆今天被搜索後，先前往台北市警局婦幼隊製作筆錄，隨後移送北檢複訊，這是性侵疑雲爆發以來，龔益霆首度公開露面。龔益霆交保後也不遮掩，由親友與律師陪同離開地檢署，但面對所有記者提問，他都不發一語。

全案源於8月18日，江祖平在臉書發文，指有「女演員」遭電視台男員工下藥性侵，且被偷拍，9月3日發文曝光龔益霆照片，引爆熱議，龔男身家背景也被搜出，直到江祖平坦言「女演員」就是她本人，討論度被推上最高峰。

江祖平之後接受週刊訪問指出，她不喜歡性生活，但多次遭龔益霆強迫，一次聚會後身體不適，被灌鎮定劑昏迷，醒來驚覺遭性侵，龔益霆揚言偷拍影片有備份，她要求對方道歉未果，只好在社群求救，擔心影片外流。

龔益霆則於IG發文回應，他與江祖平交往期間，因年齡差距、觀念不同常有爭執，性侵指控並非真實，已造成困擾，須出面澄清以免造成更多誤會，會全力配合司法調查。