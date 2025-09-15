疑涉下藥性侵江祖平 前三立副總之子龔益霆100萬交保、限制出境

藝人江祖平控訴前三立副總兒子龔益霆，涉於交往期間對她下藥性侵且偷拍，台北地檢署今大動作搜索龔男住居處，查扣手機、電腦等相關證物，約談到案說明；檢複訊後依強性交罪命龔100萬元交保、限制出境出海。

龔益霆移今天先到北市警局婦幼隊完成筆錄，隨後移送到北檢複訊，這也是性侵事件爆發以來，他首公開露面，但面對所有記者的提問，都不發一語。

全案源於8月18日，江祖平在臉書發文，指有「女演員」遭電視台男員工下藥性侵，且被偷拍，9月3日發文曝光龔益霆照片，引爆熱議，龔男身家背景也被搜出，直到江祖平坦言「女演員」就是她本人，討論度被推上最高峰。

龔益霆回應，自己與江祖平曾交往過，江祖平的指控都是片面且不實，將全力配合司法調查。全案士林地檢署分案後，江祖平先赴士檢製作筆錄在律，後因管轄權問題，轉由北檢婦幼專組偵辦。