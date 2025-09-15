龔益霆現身了！遭搜索查扣手機送鑑定 抵達北檢不發一語快步上樓

藝人江祖平控訴三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，台北地檢署承辦檢察官為保全證據，今指揮警方兵分二路搜索龔益霆位於台北市、新北市住處，查扣可能儲存相關影片的手機，將送鑑定追查是否有涉案影像。下午4時許，龔益霆遭移送北檢複訊，抵達時不發一語快步上樓等候應訊。

今下午4時許，龔益霆從北市婦幼隊移送北檢複訊，抵達時面對大批媒體提問有性侵嗎？他未戴口罩，直接露出臉龐，不發一語，快步上樓。

據了解，檢察官為保全相關證據，今指揮警方搜索龔益霆位於台北市松山區、新北市新店區2處住居所，並查扣個人手機，將送鑑定追查是否有涉案影像或存於雲端，檢方未查扣電腦設備。

全案源於，47歲江祖平在網路社群發文「女臨演遭性侵」事後間接承認她就是當事人，江祖平指控與25歲龔益霆在交往期間，多次遭強迫發生性行為，某聚會後她身體不適，懷疑自身的藥物被換成鎮定劑而昏迷，醒來時發現遭性侵，還被對方揚言「有雲端」拍攝影片且備份，二度要求對方道歉未果才決定公開求助，至今仍擔憂私密影像是否外流。

江祖平今年9月11日，士檢9月4日剪報分「他字案」江祖平9月11日在律師陪同下赴士檢製作筆錄、提告。士檢確認無管轄權，9月12日聲請高檢署核准移轉管轄至北檢。

龔益霆則於IG發文，強調江祖平的性侵指控是「片面不實」已造成家人困擾，使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；龔益霆表示，兩人從2024年10月23日交往至今年8月31日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。

龔益霆父、三立前副總龔美富日前聲明，會全力支持兒子澄清，並配合檢調調查；他已於9月7日向公司請辭，表示事件耗費社會資源，為不影響單位運作而暫離職務。