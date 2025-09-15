北檢為保全證據搜索龔益霆住處 涉下藥性侵偷拍下午移送複訊

藝人江祖平控訴前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對她下藥性侵、偷拍，此案移轉管轄至台北地檢署，今檢察官為保全證據，指揮警方兵分二度搜索龔益霆住處，同步約談龔到案釐清案情，預計下午移送北檢複訊。日前龔益霆曾在社群上否認性侵指控「全力配合司法調查」

全案源於，47歲江祖平在網路社群發文「女臨演遭性侵」事後間接承認她就是當事人，江祖平指控與25歲龔益霆在交往期間，多次遭強迫發生性行為，某聚會後身體不適，懷疑被灌鎮定劑而昏迷，醒來時發現遭性侵，還遭揚言有拍攝影片且備份，二度要求對方道歉未果才決定公開求助，至今仍擔憂私密影像是否外流。

江祖平今年9月11日，士檢9月4日剪報分「他字案」江祖平9月11日在律師陪同下赴士檢製作筆錄、提告。士檢確認無管轄權，9月12日聲請高檢署核准移轉管轄至北檢，今檢察官為保全相關證據，指揮警方搜索被告住家2處，同步通知到案說明。

龔益霆則於ＩＧ發文，強調江祖平的性侵指控是「片面不實」已造成家人困擾，使他必須出面澄清，以免造成更多誤會，懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，他會全力配合司法調查；龔益霆表示，兩人從2024年10月23日交往至今年8月31日，「交往過程我真心相待」，也許因年齡差距、觀念不同常有爭執，交往期間分分合合，最後她提分手。