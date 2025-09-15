大叔酒後起色心對6歲女童伸狼爪 強制猥褻判處3年6月

屏東縣59歲黃姓男子在朋友家喝酒聚會因時間太晚留下過夜，黃男竟趁機潛入朋友家中6歲女童房間，竟對女童伸出鹹豬手強制猥褻女童，被女童的母親發現，報警移送法辦。屏東地院審理後，黃男依犯強制猥褻罪處有期徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，去年9月下旬，女童母親的男友邀約黃男到家中喝酒聚會，因時間待得太晚了，就留黃男過夜休息。未料，黃男竟趁機對6歲女童伸狼爪。

判決指出，59黃男竟然為逞一己性慾，不顧女童心理、人格發展的健全性，竟對女童強制猥褻，造成女童心理難以磨滅的傷害，嚴重影響女同的人格與身心健全發展。且黃男先前有妨害性自主案件、多次因公共危險遭法院判刑，素行非家，且包含與本案的同質的前科，卻又再次犯案。

判決指出，黃男坦承犯行，審理時與被害人的母親和解，但至今仍未賠償任何金錢，僅能列為犯後態度的考量，無法認定黃男已填補犯罪的損害。因此判處犯對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康