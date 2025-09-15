快訊

柯文哲今返地院重開羈押庭 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

「TikTok不賣就禁」成美中協議試金石 川普放話：看中國要怎麼做

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

大叔酒後起色心對6歲女童伸狼爪 強制猥褻判處3年6月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣59歲黃姓男子在朋友家喝酒聚會因時間太晚留下過夜，黃男竟趁機潛入朋友家中6歲女童房間，竟對女童伸出鹹豬手強制猥褻女童，被女童的母親發現，報警移送法辦。屏東地院審理後，黃男依犯強制猥褻罪處有期徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，去年9月下旬，女童母親的男友邀約黃男到家中喝酒聚會，因時間待得太晚了，就留黃男過夜休息。未料，黃男竟趁機對6歲女童伸狼爪。

判決指出，59黃男竟然為逞一己性慾，不顧女童心理、人格發展的健全性，竟對女童強制猥褻，造成女童心理難以磨滅的傷害，嚴重影響女同的人格與身心健全發展。且黃男先前有妨害性自主案件、多次因公共危險遭法院判刑，素行非家，且包含與本案的同質的前科，卻又再次犯案。

判決指出，黃男坦承犯行，審理時與被害人的母親和解，但至今仍未賠償任何金錢，僅能列為犯後態度的考量，無法認定黃男已填補犯罪的損害。因此判處犯對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣59歲黃姓男子在朋友家喝酒聚會，竟趁機潛入朋友家中6歲女童房間，對女童伸出鹹豬手強制猥褻女童。圖為示意圖。圖／報系資料照
屏東縣59歲黃姓男子在朋友家喝酒聚會，竟趁機潛入朋友家中6歲女童房間，對女童伸出鹹豬手強制猥褻女童。圖為示意圖。圖／報系資料照

女童 猥褻 母親 鹹豬手

延伸閱讀

數十萬中南美移民臨時身分遭廢 裁決有效

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

少女遭吉他教師伸狼爪 一對一教學「按摩」胸部大腿內側

曾寫字條「不想重溫恐懼」獨生女遭狼父猥褻性侵長達6年 法院重判10年

相關新聞

大叔酒後起色心對6歲女童伸狼爪 強制猥褻判處3年6月

屏東縣59歲黃姓男子在朋友家喝酒聚會因時間太晚留下過夜，黃男竟趁機潛入朋友家中6歲女童房間，竟對女童伸出鹹豬手強制猥褻女...

他無視保護令禁止 報復性散布前女友裸照喊「願意理我？」下場出爐

林姓男子因與前女友親密關係而持有其裸露胸部及下體等私密照，在X通訊軟體散布其性影像外，女方因遭家暴申請保護令，不但違反保...

高雄爆乳賣淫女和嫖客網路行銷「酥麻」性服務 警方根據帳號查人

高雄市前金區一家養生SPA館今年3月在IG宣傳性交易服務，被警方一口氣逮獲7人，原以為「整團團滅」，沒料卻死灰復燃，業者...

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

藝人江祖平日前指控前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵和偷拍，士林地檢署正式分案偵辦，江祖平昨...

江祖平控性侵昨做筆錄 士檢將龔益霆列他字案被告將傳喚到案

藝人江祖平日前指控前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵和偷拍，士林地檢署正式分案偵辦，江祖平昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。