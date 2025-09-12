聽新聞
高雄爆乳賣淫女和嫖客網路行銷「酥麻」性服務 警方根據帳號查人
高雄市前金區一家養生SPA館今年3月在IG宣傳性交易服務，被警方一口氣逮獲7人，原以為「整團團滅」，沒料卻死灰復燃，業者再利用網路社群行銷爆乳女服務生讓嫖客「酥麻」半套性服務影片，影片流傳後，警方表示將追查帳號所有人到案。
網路社群Threads和「社會事新聞影音」流傳一則行銷色情半套性交易服務影片，只見一名爆乳露出真面目的女服務生，詢問臉部打了馬賽克的嫖客接受服務後的過程。
據了解，該家養生SPA館公然以影片行銷性交易已非第一次，今年3月，曾在IG主打「改運好地方」爆紅，被轄區新興警分局前金分駐所蒐證後，查獲包括負責人、工作人員、男客及小姐共7人，沒料又死灰復燃。
新興警分局表示，該名在Threads社群平台行銷性交易服務的帳號所有人，已違反兒童及少年性剝削防制條例第40條「以網路刊登足以引誘、媒介、暗示兒童少年有對價之性交或猥褻行為」。
警方表示，將通知該名帳號所有人到案，函請高雄地檢署偵辦，並將加強查緝影片內商家，如有發現不法將會依法究辦。
