高雄爆乳賣淫女和嫖客網路行銷「酥麻」性服務 警方根據帳號查人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前金區一家養生SPA館今年3月在IG宣傳性交易服務，被警方一口氣逮獲7人，原以為「整團團滅」，沒料卻死灰復燃，業者再利用網路社群行銷爆乳女服務生讓嫖客「酥麻」半套性服務影片，影片流傳後，警方表示將追查帳號所有人到案。

網路社群Threads和「社會事新聞影音」流傳一則行銷色情半套性交易服務影片，只見一名爆乳露出真面目的女服務生，詢問臉部打了馬賽克的嫖客接受服務後的過程。

據了解，該家養生SPA館公然以影片行銷性交易已非第一次，今年3月，曾在IG主打「改運好地方」爆紅，被轄區新興警分局前金分駐所蒐證後，查獲包括負責人、工作人員、男客及小姐共7人，沒料又死灰復燃。

新興警分局表示，該名在Threads社群平台行銷性交易服務的帳號所有人，已違反兒童及少年性剝削防制條例第40條「以網路刊登足以引誘、媒介、暗示兒童少年有對價之性交或猥褻行為」。

警方表示，將通知該名帳號所有人到案，函請高雄地檢署偵辦，並將加強查緝影片內商家，如有發現不法將會依法究辦。

高雄一家養生館網路宣傳性服務，女服務生指嫖客消費後「腳步桑桑桑」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一家養生館網路宣傳性服務，女服務生指嫖客消費後「腳步桑桑桑」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一家養生館爆乳女服務生公開在影片中宣傳替男客半套性服務的過程。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄一家養生館爆乳女服務生公開在影片中宣傳替男客半套性服務的過程。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

