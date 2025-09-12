聽新聞
江祖平控性侵昨做筆錄 士檢將龔益霆列他字案被告將傳喚到案
藝人江祖平日前指控前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵和偷拍，士林地檢署正式分案偵辦，江祖平昨天下午在律師陪同下到士檢製作筆錄，並對龔益霆提出告訴，檢方暫時將龔列他字案被告，後續將傳喚龔和相關證人釐清案情。
事件源自於，江祖平8月在社群媒體發文，稱有女臨演遭性侵，外界比對後發現當事人就是江本人，她事後也坦承，發文稱事件使母親憂心落淚，決定靜下心來，把後續交由律師與司法處理。
江祖平稱，與龔益霆交往期間多次遭強迫發生性行為，某次聚會後身體不適，懷疑遭灌鎮定劑而昏迷，醒來時發現遭性侵，對方還揚言有拍攝影片且備份，二度要求道歉未果才決定公開求助，至今仍擔憂私密影像是否被外流。
江祖平上網控訴後，士林地檢署9月4日剪報分「他字案」，交由婦幼保護組檢察官偵辦，當時因案情未明，尚未列被告，隨著江正式提告，龔依法被列為被告，檢方將陸續傳喚證人，並傳龔到案說明。
龔益霆則於網路發文，強調兩人曾交往至今年8月底，過程真心相待，但因年齡差距爭執不斷，最後分手，否認性侵指控是「片面不實」。
龔益霆父親龔美富日前聲明，會全力支持兒子澄清，並配合檢調調查；他已於9月7日向公司請辭，表示事件耗費社會資源，為不影響單位運作而暫離職務。
法界人士分析，若江祖平指控屬實，龔恐涉犯妨害性自主等罪，最重可處10年有期徒刑。
