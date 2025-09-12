控前男友性侵 江祖平做完筆錄

江祖平現在活在擔憂之中。圖／民視提供

藝人江祖平指控遭三立電視台資深副總經理龔美富之子龔益霆，下藥性侵偷拍，昨江由律師陪同赴士林地檢署提告製作筆錄，士檢在她上網貼文爆出性侵事件後，已剪報分案調查，預計將傳喚龔益霆到案釐清。

江祖平上月18日發文「替遭性侵的女臨演求助」，後來強調男方「背景後台很硬」，隨事件發酵，江的前男友龔益霆曝光，江也表示被害人就是自己，指控龔對她下藥性侵偷拍及言語羞辱。

江祖平接受鏡週刊訪問表示，她不喜歡性生活，但多次遭龔益霆強迫，一次聚會後身體不適，被灌鎮定劑昏迷，醒來驚覺遭性侵，龔揚言偷拍影片有備份，她要求對方道歉未果，只好在社群求救，很擔心影片外流。

龔美富第一時間聲明表示，相信兒子，會配合調查；本月7日向電視台請辭，指事件爭議引發社會關注討論，浪費許多公共資源，他深感抱歉，也向三立致歉，已委託律師處理，交由司法單位依法釐清，還原真相。

江祖平先前貼文指出，經過幾天沉澱，心中還是非常激動，不希望事件過度被延伸導致失焦，她身心俱疲，看著母親擔心、傷心非她所願，決定聽從家人建議讓律師接手，相信司法，希望不要再有女生遭受這樣對待。