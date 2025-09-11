江祖平控遭前男友下藥性侵偷拍 今赴士檢完成筆錄
藝人江祖平日前控訴前男友龔益霆涉下藥、性侵及偷拍案，士林地檢署剪報分案調查，江今下午在律師陪同下到地檢署製作筆錄、配合調查，檢方正持續釐清案情中。
事件源於，江祖平8月18日原以「替遭性侵的女臨演求助」發文，後續外界推敲，驚覺受害人就是江本人；江後續強調對方「背景後台很硬」，隨事件發酵、外界揣測，江的前男友、 三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆身分隨之曝光。
江指控龔益霆涉嫌對她下藥、性侵、偷拍、言語羞辱。日前接受媒體訪問時進一步表示，自己不喜歡性生活，但多次遭龔益霆強迫，一次聚會後身體不適，被灌鎮定劑昏迷，醒然驚覺遭性侵，龔益霆還揚言影片有備份，經二度要求對方道歉未果，只好在社群軟體上求救。
龔美富第一時間聲明，稱相信兒子，並會配合調查，9月7日更主動向電視台請辭，稱事件花費社會資源眾多，對電視台感到抱歉，所以暫離職務，兒子仍會配合司法調查。
江祖平日前表示，至今仍擔心被拍的私密影像外流，感覺相當崩潰。事件曝光後，因上網自揭遭遇受社會關注，已身心俱疲，母親得知後也十分心痛，最後在律師建議下，決定交由司法處理，呼籲外界保持理性，避免事件焦點被模糊。
法界人士指出，若江所言屬實，龔可能涉犯妨害性自主等罪。士林地檢署9月4日表示，針對江祖平指控遭性侵部分，檢方主動剪報分案調查。據悉，江祖平今天下午在律師陪同下前往地檢署製作筆錄，配合調查，檢方正持續釐清案情中。
