江祖平控遭前男友下藥性侵偷拍 今赴士檢完成筆錄

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人江祖平日前控訴前男友龔益霆涉下藥、性侵及偷拍案，士林地檢署剪報分案調查，江今下午在律師陪同下到地檢署製作筆錄、配合調查，檢方正持續釐清案情中。

事件源於，江祖平8月18日原以「替遭性侵的女臨演求助」發文，後續外界推敲，驚覺受害人就是江本人；江後續強調對方「背景後台很硬」，隨事件發酵、外界揣測，江的前男友、 三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆身分隨之曝光。

江指控龔益霆涉嫌對她下藥、性侵、偷拍、言語羞辱。日前接受媒體訪問時進一步表示，自己不喜歡性生活，但多次遭龔益霆強迫，一次聚會後身體不適，被灌鎮定劑昏迷，醒然驚覺遭性侵，龔益霆還揚言影片有備份，經二度要求對方道歉未果，只好在社群軟體上求救。

龔美富第一時間聲明，稱相信兒子，並會配合調查，9月7日更主動向電視台請辭，稱事件花費社會資源眾多，對電視台感到抱歉，所以暫離職務，兒子仍會配合司法調查。

江祖平日前表示，至今仍擔心被拍的私密影像外流，感覺相當崩潰。事件曝光後，因上網自揭遭遇受社會關注，已身心俱疲，母親得知後也十分心痛，最後在律師建議下，決定交由司法處理，呼籲外界保持理性，避免事件焦點被模糊。

法界人士指出，若江所言屬實，龔可能涉犯妨害性自主等罪。士林地檢署9月4日表示，針對江祖平指控遭性侵部分，檢方主動剪報分案調查。據悉，江祖平今天下午在律師陪同下前往地檢署製作筆錄，配合調查，檢方正持續釐清案情中。

藝人江祖平。圖／聯合報資料照片
藝人江祖平。圖／聯合報資料照片
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

他搭小黃騙運將要抓姦跟蹤女子到家 尾隨進大樓在電梯口性侵得逞

黃姓男子在卡拉OK店騷擾坐陪女子被制止，見女子搭計程車離開，向另輛計程車司機謊稱要抓姦一路跟蹤，並尾隨女子進入大樓後，在...

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

新北一名女子聚會後與男同事一起搭計程車回家，男子在車內趁機觸摸女方大腿胸部，讓女方心生恐懼且出現創傷後壓力症。新北地檢署...

男大生和國中小女友發生二次性行為 女方父母震怒求償百萬未果

一名男大生結交14歲小女友，兩人曾在汽車旅館和男大生住處發生性行為，事後被國中女父母得知後非常生氣，向男大生求償百萬元，...

軍人以吹冷氣為由至未成年女子租處 涉性侵遭起訴

軍人許姓男子被控6月間在嘉義縣民雄鄉參與陣頭，因看見認識的未成年女子在場，則以天氣熱要求至其租屋處吹冷氣，許男竟起色心，...

21歲女網紅險遭騙拍A片 「我不強迫但會說服你」...超噁對話曝

在Instagram、threads上破1萬人追蹤的21歲網紅「樂樂」昨天Po文稱，收到攝影師外拍邀約訊息，因為薪水高又...

