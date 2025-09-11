聽新聞
男子搭公車涉性騷男學生遭起訴 辯伸手是要道別
新北市一名黃姓男子乘坐公車時，涉摸男學生的頭，並觸碰其臀部，黃男辯稱伸手是要說再見等，新北地檢署檢察官未採信黃男說詞，近日依違反性騷擾防治法起訴黃男。
根據起訴書，黃男於今年5月某日晚間乘坐公車，趁通勤時段公車人潮擁擠，一名男學生與母親分開就坐時，先摸男學生的頭，再趁男學生更換座位轉身之際，觸碰其臀部。
男學生落淚與母親訴說，男學生母親隨即告知公車司機，司機報警處理。黃男在偵查中坦承有觸碰男學生的肩膀，但辯稱扶男學生避免其跌倒，並說監視器畫面拍到手伸出來，是因為要跟男學生說再見。
不過，黃男在地檢署偵訊時模擬說再見的出手角度，跟監視器畫面拍攝到的完全不相符，因此，檢方認為黃男所辯不可採。檢方依犯性騷擾防治法之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸身體隱私部位罪嫌將黃男起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。
