男子搭公車涉性騷男學生遭起訴 辯伸手是要道別

中央社／ 新北11日電

新北市一名黃姓男子乘坐公車時，涉摸男學生的頭，並觸碰其臀部，黃男辯稱伸手是要說再見等，新北地檢署檢察官未採信黃男說詞，近日依違反性騷擾防治法起訴黃男。

根據起訴書，黃男於今年5月某日晚間乘坐公車，趁通勤時段公車人潮擁擠，一名男學生與母親分開就坐時，先摸男學生的頭，再趁男學生更換座位轉身之際，觸碰其臀部。

男學生落淚與母親訴說，男學生母親隨即告知公車司機，司機報警處理。黃男在偵查中坦承有觸碰男學生的肩膀，但辯稱扶男學生避免其跌倒，並說監視器畫面拍到手伸出來，是因為要跟男學生說再見。

不過，黃男在地檢署偵訊時模擬說再見的出手角度，跟監視器畫面拍攝到的完全不相符，因此，檢方認為黃男所辯不可採。檢方依犯性騷擾防治法之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸身體隱私部位罪嫌將黃男起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

新北市一名黃姓男子乘坐公車時，涉摸男學生的頭，對男學生已構成性騷。示意圖。圖／Ingimage
新北市一名黃姓男子乘坐公車時，涉摸男學生的頭，對男學生已構成性騷。示意圖。圖／Ingimage

公車 性騷擾

相關新聞

江祖平控遭前男友下藥性侵偷拍 今赴士檢完成筆錄

藝人江祖平日前控訴前男友龔益霆涉下藥、性侵及偷拍案，士林地檢署剪報分案調查，江今下午在律師陪同下到地檢署製作筆錄、配合調...

搭小黃謊稱抓姦尾隨女子回家性侵 黃男判刑2年須入獄服刑

黃姓男子在卡拉OK店騷擾作陪女子被制止，見女子搭計程車離開，向另輛計程車司機謊稱要抓姦一路跟蹤，並尾隨女子進入大樓後，在...

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

新北一名女子聚會後與男同事一起搭計程車回家，男子在車內趁機觸摸女方大腿胸部，讓女方心生恐懼且出現創傷後壓力症。新北地檢署...

男大生和國中小女友發生二次性行為 女方父母震怒求償百萬未果

一名男大生結交14歲小女友，兩人曾在汽車旅館和男大生住處發生性行為，事後被國中女父母得知後非常生氣，向男大生求償百萬元，...

軍人以吹冷氣為由至未成年女子租處 涉性侵遭起訴

軍人許姓男子被控6月間在嘉義縣民雄鄉參與陣頭，因看見認識的未成年女子在場，則以天氣熱要求至其租屋處吹冷氣，許男竟起色心，...

