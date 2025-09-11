快訊

男大生和國中小女友發生二次性行為 女方父母震怒求償百萬未果

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

一名男大生結交14歲小女友，兩人曾在汽車旅館和男大生住處發生性行為，事後被國中女父母得知後非常生氣，向男大生求償百萬元，彰化地方法院判男大生需賠償國中女生和其父母共38萬元。

判決書指出，男大生前年10月間在交友軟體認識14歲國中女生，兩人在同年11月和12月曾在彰化某汽車旅館和男大生位於南部的住處發生性行為各一次，事後被國中女生家長知道後非常生氣而提告。

彰化地方法院依妨害性自主罪將男大生判刑10月。男大生再上訴，希望能減刑或緩刑，讓他免入監服刑，以免中斷學業，日後重返社會不易，並表示願意一次給付30萬元和解金，不過國中女家長不願達成和解，再提民事訴訟，求償百萬元。

二審法官認為，男大生已自省表達悔悟，但因未能取得被害人家長諒解，而未成功和解，因此台中高分院仍判刑9月。

國中女家長主張男大生應賠償女兒20萬元，且也造成他們身為父母的痛苦，應各賠父母40萬元，共應賠償百萬元。

男大生仍以他和國中女生是兩情相悅而發生性行為，並未違反女生意願，未侵害女生的性自主權。

不過法官認為，國中女未滿16歲，被告所為自屬侵害女生身體權、貞操權，且國中女身體發育尚未健全，性知識尚有不足，男大生所為也導致國中女對性關係有不良認知，影響其父母對國中女保護教養的親權行使，並在教養過程中造成額外負擔，因此判蔡男需賠償國中女18萬元，賠國中女父母各10萬元，全案可上訴。

一名男大生和14歲國中小女友發生二次性行為，不僅被判刑9月，彰化地方法院判男大生還需賠償國中女生和其父母共38萬元。記者林宛諭／攝影
