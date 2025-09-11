新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

新北一名女子聚會後與男同事一起搭計程車回家，男子在車內趁機觸摸女方大腿胸部，讓女方心生恐懼且出現創傷後壓力症。新北地檢署以強制猥褻、傷害罪等起訴。

根據起訴書，女子今年3月在台北市中山區與同事聚會，晚間6時許用手機叫車回家未果，便和同事林男一起搭計程車返回新北市新莊。女子先行上車，林男跟著上車後趁機摟住女方磨蹭，並利用車內空間狹小，不顧女方拒絕觸摸胸部及大腿，事後女子赴警局提告。

根據刑法第224條規定，對男女以強暴、脅迫等違反其意願之方法，為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑。涉犯刑法277條傷害罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

檢方指出，林男猥褻得逞後，女子立即傳訊息給友人表示遭猥褻，對話中明顯表露出恐懼，且事後女子陸續出現創傷後壓力症等症狀，前往醫院求診。新北地檢署以刑法強制猥褻與傷害罪起訴林男，林男以一行為涉犯2罪，建請法院從重處斷。