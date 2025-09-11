快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

中央社／ 新北11日電

新北一名女子聚會後與男同事一起搭計程車回家，男子在車內趁機觸摸女方大腿胸部，讓女方心生恐懼且出現創傷後壓力症。新北地檢署以強制猥褻、傷害罪等起訴。

根據起訴書，女子今年3月在台北市中山區與同事聚會，晚間6時許用手機叫車回家未果，便和同事林男一起搭計程車返回新北市新莊。女子先行上車，林男跟著上車後趁機摟住女方磨蹭，並利用車內空間狹小，不顧女方拒絕觸摸胸部及大腿，事後女子赴警局提告。

根據刑法第224條規定，對男女以強暴、脅迫等違反其意願之方法，為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑。涉犯刑法277條傷害罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

檢方指出，林男猥褻得逞後，女子立即傳訊息給友人表示遭猥褻，對話中明顯表露出恐懼，且事後女子陸續出現創傷後壓力症等症狀，前往醫院求診。新北地檢署以刑法強制猥褻與傷害罪起訴林男，林男以一行為涉犯2罪，建請法院從重處斷。

猥褻 計程車 創傷後壓力症

延伸閱讀

夜班保全涉乘機性騷擾女住戶 新北檢起訴

台灣臀后高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

猥褻未成年繼女573次！新北狼父辯稱「叛逆期被反咬」 遭重判12年

台積工程師用公務機約砲偷吃女同事 同僚傳訊示警元配：說加班別相信

相關新聞

新北女聚會後遭男同事車內猥褻　檢方依強制猥褻與傷害罪起訴

新北一名女子聚會後與男同事一起搭計程車回家，男子在車內趁機觸摸女方大腿胸部，讓女方心生恐懼且出現創傷後壓力症。新北地檢署...

男大生和國中小女友發生二次性行為 女方父母震怒求償百萬未果

一名男大生結交14歲小女友，兩人曾在汽車旅館和男大生住處發生性行為，事後被國中女父母得知後非常生氣，向男大生求償百萬元，...

軍人以吹冷氣為由至未成年女子租處 涉性侵遭起訴

軍人許姓男子被控6月間在嘉義縣民雄鄉參與陣頭，因看見認識的未成年女子在場，則以天氣熱要求至其租屋處吹冷氣，許男竟起色心，...

21歲女網紅險遭騙拍A片 「我不強迫但會說服你」...超噁對話曝

在Instagram、threads上破1萬人追蹤的21歲網紅「樂樂」昨天Po文稱，收到攝影師外拍邀約訊息，因為薪水高又...

台灣臀后高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

「台灣臀后」女「網黃」吳姓女子將高雄市立圖書館總館，當成涉嫌拍攝情色影片地點，她與另名扮演猥瑣男的劉姓男子，經高雄警方通...

今年就要外派…調查官竟在賽車場女廁裝針孔偷拍判刑6月

調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。