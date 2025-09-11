軍人以吹冷氣為由至未成年女子租處 涉性侵遭起訴

軍人許姓男子被控6月間在嘉義縣民雄鄉參與陣頭，因看見認識的未成年女子在場，則以天氣熱要求至其租屋處吹冷氣，涉嫌性侵得逞，嘉檢依強制性交罪嫌起訴。示意圖。(本報資料照片) 軍人許姓男子被控6月間在嘉義縣民雄鄉參與陣頭，因看見認識的未成年女子在場，則以天氣熱要求至其租屋處吹冷氣，許男竟起色心，涉嫌性侵得逞，嘉檢依強制性交罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，19歲許男為現役軍人，與未滿18歲被害女子為朋友關係，許男於6月中旬至民雄鄉參與陣頭活動，發現被害女子也在現場，則以通訊軟體（IG）聯繫，並以天氣熱吹冷氣降溫為由，要求至被害女子位在民雄鄉的租屋處。

嘉檢表示，當時被害女子雖心中不願，但顧及雙方情誼，仍勉強同意，許男於當天傍晚至女子租屋處休憩，因在廁所旁瞥見晾掛的內衣，突起性慾，在詢問女子意願遭拒絕後，則在違反女子意願情況下，涉嫌強制性交得逞，事後，被害女子及其父親報警。

嘉檢說，許男到案僅坦承與被害女子有發生性行為，惟被害女子並非自願，而許男在發生性行為後，當天就以網路銀行轉匯新台幣1000元給被害女子，這款項應屬賠償金的給付性質，並非雙方於性交行為前即存有對價的合意。