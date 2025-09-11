夜班保全涉乘機性騷擾女住戶 新北檢起訴

新北市朱姓男子為新莊區某社區夜班保全，涉為女住戶開門時觸摸其胸部，朱男辯稱因女子步伐不穩導致，新北檢勘驗監視器畫面後未採信其說詞，近日依乘機性騷擾罪嫌起訴朱男。

根據起訴書，朱男為新北市新莊區某社區夜班保全，於去年10月間凌晨，在社區梯廳前，假借為女住戶開門，趁該名女子不及抵抗之際，觸摸其胸部。

案發後女子報警，朱男在偵查中坦承有為該名女子開社區大門，但否認犯行，稱該名女子步伐不穩等。

新北地檢署檢察官勘驗監視器畫面，發現該名女子無酒醉及步伐不穩等情形，與朱男所辯均不符，且檢方查出朱男有撰寫悔過書，證明有觸摸女子胸部一事。

檢方未採信朱男說詞，依乘機性騷擾罪嫌將朱男起訴。根據性騷擾防治法，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。