21歲女網紅險遭騙拍A片 「我不強迫但會說服你」...超噁對話曝

破1萬人追蹤的21歲網紅「樂樂」昨天Po文自曝險些成為A片女主角，驚慌報警求助。圖／擷取後合成自「樂樂」

在Instagram、threads上破1萬人追蹤的21歲網紅「樂樂」昨天Po文稱，收到攝影師外拍邀約訊息，因為薪水高又尺度單純答應赴約，沒想到卻收到對方「誤傳」訊息，險些成為A片女主角，驚慌報警求助。北市警方指出，確認樂樂並未遭到侵犯，告知可提出性騷擾告訴後護送搭車離去。

樂樂指出，在網上收到一名「YUNGFAKER容凱皓」攝影師傳訊，對方在徵模特拍泳裝內衣，因為薪水有5萬元又尺度單純答應拍攝，10日到了約定的中山大直某連鎖旅館，剛到旅館樓下，就收到攝影師傳訊息「樂樂來了......要她拍A片的事先不要告訴她」，對方隨後收回訊息疑似誤傳，但驚覺被用拍照名義騙來拍AV。

樂樂說當下超驚悚，立刻躲去旁邊的藥妝店求助並報警，最後在警察的陪同下叫車回家，慶幸自己「很幸運沒有上樓」，同時發文警告其他模特兒不要遇到那麼恐怖的事情。

樂樂也公布雙方對話截圖，內容可見對方稱「上來再談」，還說「我就坦白，等一下上來直接拍AV可以嗎？」樂樂不滿說自己沒有要拍AV，反遭性騷「條件沒你好」、「我不會強迫你拍，但還會嘗試說服你」。

貼文破萬名網友關注，眾網友譴責，也有人自曝曾收到過同一個帳號的外約邀約訊息；由於「樂樂」附上截圖並在貼文打出攝影師名稱，稍早被同名指控、Instagram上破5萬人追蹤的攝影師「YUNGFAKER」在官方帳號發文，澄清名義被人盜用。

北市警方指出，10日晚上8點多接獲110報案稱，該名網紅「樂樂」李姓女子稱跟攝影師約定在旅館內拍攝影像，準備上樓時收到攝影師誤傳的訊息得知是要拍攝不雅片，隨即離開至附近藥妝店報警求助。

警方到場確認李女進房前就得知實情，故未與攝影師見面即離去，亦未有遭他人侵犯等情事，當場告知李女可提出性騷擾申訴等相關權益後，護送其搭車離去。

警方呼籲，若前往陌生網友之邀約，可隨身攜帶哨子或由親友陪同前往，多一層保障少一分風險，若有需要可撥打110尋求協助。

破1萬人追蹤的21歲網紅「樂樂」昨天Po文自曝險些成為A片女主角，驚慌報警求助。圖／擷取後合成自「樂樂」