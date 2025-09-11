快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣臀后高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

「台灣臀后」女「網黃」吳姓女子將高雄市立圖書館總館，當成涉嫌拍攝情色影片地點，她與另名扮演猥瑣男的劉姓男子，經高雄警方通知說明，昨天晚間2人在律師陪同下到案，警方依公然猥褻罪嫌，將全案移送高雄地檢署偵辦。

據了解，吳姓女子（32歲）與劉姓男子（32歲）在高雄市立圖書總館拍攝情色片，以主題「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」，上傳網路供人瀏覽，劇情是男子躲在圖書館書架後方，偷拍在看書的美女裙底，女主角發現後，帶著偷拍的男子到廁所激戰。

觀片者發現女主角是自稱「台灣臀后」的吳姓女子，在IG擁有超過51萬粉絲，後來影片經複製後外流到公開平台。高雄地檢署才指揮警方查辦全案。

昨晚吳姓女子穿短裙，與劉姓男子由律師陪同到案，據悉，吳女稱她註冊網路平台創作者的會員，才想一些題材，與劉各拿手機互拍影片，再剪輯成片上傳收費網站。警方查扣電腦主機及硬碟等證物，依公然猥褻罪嫌，將吳、劉2人移送法辦。

「台灣臀后」吳姓女子（右二）昨晚穿短裙到案說明。記者林保光／翻攝
「台灣臀后」吳姓女子（右二）昨晚穿短裙到案說明。記者林保光／翻攝

偷拍 影片 圖書館

延伸閱讀

高雄農田變廢土堆置場 議員痛批：農地成財團與不肖業者提款機

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

高雄興達電廠爆炸 當地居民陷恐慌…綠營籲徹查事故真相

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

相關新聞

台灣臀后高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

「台灣臀后」女「網黃」吳姓女子將高雄市立圖書館總館，當成涉嫌拍攝情色影片地點，她與另名扮演猥瑣男的劉姓男子，經高雄警方通...

今年就要外派…調查官竟在賽車場女廁裝針孔偷拍判刑6月

調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉...

他情竇初開帶小女友「轉大人」吃官司 賠這個數換緩刑

黃姓男子趁著當兵前，結識國中小蘿莉，交往2個多月期間，多次在黃男住處偷嚐禁果挨告，桃園地院審結，依4次對於14歲以上未滿...

影／大都會公園遇辣妹掏鳥 噁男被錄影還堅持「射出」才逃

新北市昨天凌晨有3個年輕女生在三重大都會公園聊天，赫然發現身後有人對著她們脫褲子自慰，女生拿出手機錄影蒐證，噁男竟仍堅持...

女友上門提分手慘遭性侵！男友因1事威脅裸照發親友 賤男下場慘了

台灣有女子發生遭前男友性侵，兩人在分手鬧翻後，男方仍不斷跟蹤騷擾前女友，即使對方已另結新歡也死纏難打，甚至聲稱在網上及向親友散布其裸照威脅，令女友身心受創。涉案男子早前因強制性交罪及恐嚇危害安全罪，被判入獄3年8月，另因恐嚇罪加判入獄4月，若易科罰金則以新台幣1,000元折算1日，全案仍可上訴。

不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查

藝人江祖平指控三立前副總龔美富之子、前男友龔益霆涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑也遭性騷等，北市勞動局今天證實，昨天已函...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。