台灣臀后高雄總圖拍情色片 與男主角被依公然猥褻罪嫌送辦

「台灣臀后」女「網黃」吳姓女子將高雄市立圖書館總館，當成涉嫌拍攝情色影片地點，她與另名扮演猥瑣男的劉姓男子，經高雄警方通知說明，昨天晚間2人在律師陪同下到案，警方依公然猥褻罪嫌，將全案移送高雄地檢署偵辦。

據了解，吳姓女子（32歲）與劉姓男子（32歲）在高雄市立圖書總館拍攝情色片，以主題「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」，上傳網路供人瀏覽，劇情是男子躲在圖書館書架後方，偷拍在看書的美女裙底，女主角發現後，帶著偷拍的男子到廁所激戰。

觀片者發現女主角是自稱「台灣臀后」的吳姓女子，在IG擁有超過51萬粉絲，後來影片經複製後外流到公開平台。高雄地檢署才指揮警方查辦全案。