今年就要外派…調查官竟在賽車場女廁裝針孔偷拍判刑6月

調查局劉姓調查官原本今年7月要外派出任擔任我國駐外法務秘書，去年7月卻在台南安定賽車場舉行「TSR全國機車錦標賽」時，涉嫌在女廁內裝針孔攝影機，偷拍18名showgirl、女模、女賽車手如廁而被訴，他與其中11人調解成立且撤告，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪判刑6月。

檢警調查，劉男於去年7月28日8時48分前某時，在安定賽車場，將針孔攝影機（含鏡頭、充電線、記憶卡及行動電源）二組藏放在該賽車場廁所二間偷拍18名女子如廁或更衣，拍到15名女子足以引起性慾或羞恥身體隱私部位性影像，另3名女子因劉所設置針孔攝影機鏡頭角度遭遮蔽物遮擋，呈現全黑狀態，竊錄未果。

他於警詢、偵查及審理中對其所為自白，以及告訴人指述及證人證述，現場照片、竊錄性影像錄影光碟、截圖等資料佐證，事證明確。同時，他也與其中11名被害女子調解成立且撤回告訴。

台南地院認為，他所為犯無故攝錄他人性影像罪、無故攝錄他人性影像未遂罪，他於同日8時48分至11時20分密切接近時間，在臨近二間女廁內安裝針孔攝影機攝錄他人性影像，應視為數舉動接續實施較為合理，並為一行為觸犯數罪名同種想像競合，應從一重無故攝錄他人性影像罪處斷。