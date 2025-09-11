他情竇初開帶小女友「轉大人」吃官司 賠這個數換緩刑
黃姓男子趁著當兵前，結識國中小蘿莉，交往2個多月期間，多次在黃男住處偷嚐禁果挨告，桃園地院審結，依4次對於14歲以上未滿16歲女子性交，應執行徒刑7月，緩刑3年期間保護管束，賠償小女友及其雙親共40萬元，參加2次法治教育，可上訴。
犯罪事實指出，19歲的黃男趁著當兵前閒來無事，透過交友軟體「探探」認識年僅15歲的未成年少女，他明知道對方還是青少年，性觀念尚未成熟，卻仍然有意與她發生性行為。
雙方自2024年8月起，直到同年10月底止，交往期間在自己位於桃園市某區的住處，與小女友發生4次性行為，雖然小女友當時並未表示反對，但因她未滿16歲，法律仍然禁止這種行為。後經小女友雙親發現女兒偷嚐禁果，氣得向八德警分局報案。
法院審理認為，黃男與少女雙方透過交友軟體認識，自去年8月至10月的交往期間發生數次超有誼關係，儘管少女當時並未表示反對，黃男也知道小女友的年齡，仍不得以「同意」作為免責理由。
法院審酌，黃男犯後坦承犯行，與小女友及其雙親三方達成調解，願意依約賠償新台幣40萬元，並無暴力或誘拐情節，且無前科，認定黃男具悔意，因此予以緩刑，同時要求黃男於2年內參加法治教育課程2場次，強化他的法律意識。
