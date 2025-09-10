影／大都會公園遇辣妹掏鳥 噁男被錄影還堅持「射出」才逃

新北市昨天凌晨有3個年輕女生在三重大都會公園聊天，赫然發現身後有人對著她們脫褲子自慰，女生拿出手機錄影蒐證，噁男竟仍堅持「射出」才逃跑。警方4小時迅速逮捕大學畢業待業中23歲蕭姓男子，他供稱突然就想這麼做。

女生事後在Threads貼文描述，大約凌晨1時30分，3個女生在新北大都會公園的熊猴森公園坐著聊天，「突然感覺後面一直有奇怪的注視感，轉過頭發現有陌生男子對著我們打手槍，鞋子脫在一旁，褲子脫一半，手還一直不停搓動，已經明顯發現我們在錄影蒐證還堅持要射精才停止，可能想看到女生很害怕以達到興奮感。」

後來女生拿出手機衝到噁男面前錄影，他光著屁股、打赤腳、伸手「護鳥」轉身走開，但發現被緊跟不捨，才突然快跑倉皇逃離。女生在貼文中還說，「也不是第一次遇到這種露雞男，這種沒羞恥心的人，就讓他被更多人知道。最後把他鞋子藏起來趕快遠離現場，還遠遠看到他拿手電筒在找鞋子超蠢。」