女友上門提分手慘遭性侵！男友因1事威脅裸照發親友 賤男下場慘了
台灣有女子發生遭前男友性侵，兩人在分手鬧翻後，男方仍不斷跟蹤騷擾前女友，即使對方已另結新歡也死纏難打，甚至聲稱在網上及向親友散布其裸照威脅，令女友身心受創。涉案男子早前因強制性交罪及恐嚇危害安全罪，被判入獄3年8月，另因恐嚇罪加判入獄4月，若易科罰金則以新台幣1,000元折算1日，全案仍可上訴。
綜合台灣媒體報道，被告張男與事主小玲（化名）曾為情侶。事發於2023年1月至2月初，小玲到張男家中要求分手，遭高大的張男壓制住，被強行脫去衣物並發生性行為。而根據法庭資料，張男當時正在喝酒，他拉住前女友不准她離開，更將前女友衣服褲子全部脫掉，「內褲也是用扯的」，隨後將她壓在身下，不理小玲求饒拒絕，張男直至腳部抽筋才停止，事後更將內褲丟向小玲並表示「拿去報警」。
被告威脅向親友發布前女友裸照
同年底張男因不滿小玲另結新歡，竟在她寓所外跟蹤她，並透過LINE、微信傳送小玲的裸照及性行為等照片，聲言會在網上發布，或傳給小玲的親友作威脅，令小玲身心受創，決定報警處理。
案件審訊時張男對跟蹤騷擾、恐嚇危害安全等罪直認不諱，但否認強制性交罪，強調兩人曾經交往，辯稱「當日與A女並無性交行為」。張男的律師又稱，除小玲的指述，並無其他人證物證做佐證。惟法官認為小玲的口供前後一致，且有訊息紀錄、照片等佐證。加上張男事後曾在對話中一度承認「你說的是對的，我都要認了」，並未全盤否認，小玲的供詞有更高可信度。
前男友罪成被重判入獄
法官裁決時指，兩人雖有交往關係，但性自主權仍應受到尊重，小玲當時明確作出拒絕，構成強制性交罪；而事後威脅散布私密影像，對她造成恐懼。最終依強制性交罪判處張男入獄3年8月，恐嚇罪加刑4個月，若易科罰金則以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。
延伸閱讀：
單車男遭5比特犬圍剿！狂咬23分鐘縫500針傷重不治 主人下場曝光
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言