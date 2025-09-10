女友上門提分手慘遭性侵！男友因1事威脅裸照發親友 賤男下場慘了

快訊

香港01／ 撰文：喬納森

小玲到張男家中提出分手，竟遭對方性侵，其後更以裸照及性愛影片威脅復合。示意圖／Ingimage
台灣有女子發生遭前男友性侵，兩人在分手鬧翻後，男方仍不斷跟蹤騷擾前女友，即使對方已另結新歡也死纏難打，甚至聲稱在網上及向親友散布其裸照威脅，令女友身心受創。涉案男子早前因強制性交罪及恐嚇危害安全罪，被判入獄3年8月，另因恐嚇罪加判入獄4月，若易科罰金則以新台幣1,000元折算1日，全案仍可上訴。

綜合台灣媒體報道，被告張男與事主小玲（化名）曾為情侶。事發於2023年1月至2月初，小玲到張男家中要求分手，遭高大的張男壓制住，被強行脫去衣物並發生性行為。而根據法庭資料，張男當時正在喝酒，他拉住前女友不准她離開，更將前女友衣服褲子全部脫掉，「內褲也是用扯的」，隨後將她壓在身下，不理小玲求饒拒絕，張男直至腳部抽筋才停止，事後更將內褲丟向小玲並表示「拿去報警」。

被告威脅向親友發布前女友裸照

同年底張男因不滿小玲另結新歡，竟在她寓所外跟蹤她，並透過LINE、微信傳送小玲的裸照及性行為等照片，聲言會在網上發布，或傳給小玲的親友作威脅，令小玲身心受創，決定報警處理。

案件審訊時張男對跟蹤騷擾、恐嚇危害安全等罪直認不諱，但否認強制性交罪，強調兩人曾經交往，辯稱「當日與A女並無性交行為」。張男的律師又稱，除小玲的指述，並無其他人證物證做佐證。惟法官認為小玲的口供前後一致，且有訊息紀錄、照片等佐證。加上張男事後曾在對話中一度承認「你說的是對的，我都要認了」，並未全盤否認，小玲的供詞有更高可信度。

前男友罪成被重判入獄

法官裁決時指，兩人雖有交往關係，但性自主權仍應受到尊重，小玲當時明確作出拒絕，構成強制性交罪；而事後威脅散布私密影像，對她造成恐懼。最終依強制性交罪判處張男入獄3年8月，恐嚇罪加刑4個月，若易科罰金則以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

恐嚇 裸照 分手 男友 前女友

