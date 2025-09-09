不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查

藝人江祖平指控三立前副總龔美富之子、前男友龔益霆（圖）涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑也遭性騷等。圖／摘自IG

藝人江祖平指控三立前副總龔美富之子、前男友龔益霆涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑也遭性騷等，北市勞動局今天證實，昨天已函請三立調查釐清被害人身分，若確認屬員工且發生於執行職務期間，將依法立即展開調查，並提供必要的保護與協助。

北市勞動局表示，目前在媒體上披露的訊息並不完整，勞動局已於9月8日函請三立電視公司，請就被害人身分進行調查釐清。

勞動局表示，如被害人為公司雇用的員工，即應依性別平等工作法規定，採行立即有效之糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查、採行避免被害人受性騷擾情形再度發生之措施、對被害人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務等法定義務。