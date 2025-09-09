聽新聞
0:00 / 0:00
不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查
藝人江祖平指控三立前副總龔美富之子、前男友龔益霆涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑也遭性騷等，北市勞動局今天證實，昨天已函請三立調查釐清被害人身分，若確認屬員工且發生於執行職務期間，將依法立即展開調查，並提供必要的保護與協助。
北市勞動局表示，目前在媒體上披露的訊息並不完整，勞動局已於9月8日函請三立電視公司，請就被害人身分進行調查釐清。
勞動局表示，如被害人為公司雇用的員工，即應依性別平等工作法規定，採行立即有效之糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查、採行避免被害人受性騷擾情形再度發生之措施、對被害人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務等法定義務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言