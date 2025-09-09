快訊

高雄興達電廠驚爆火光竄天！台電：天然氣洩漏起火 人員均安

獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

現場畫面曝光！高雄興達火力發電廠驚傳爆炸 傷亡人數尚不明

男搭台鐵涉性騷女乘客 辯稱「火車搖晃」仍遭起訴

中央社／ 新北9日電

蔡姓男子搭台鐵區間列車時盤腿席地而坐在1名女子身後，接續以腳踝觸碰女子小腿等處，蔡男稱火車搖晃，可能對方在動碰到他，新北檢未採信蔡男說詞，近日依性騷擾罪嫌起訴。

根據起訴書，蔡男於今年1月20日下午3時45分許，在台鐵樹林車站搭乘南下區間車，見一名女子站在車廂內走道，盤腿席地而坐在女子身後，見該名女子與友人相談甚歡，趁女子不及抗拒之際，接續以腳踝觸碰女子雙腳小腿、腳踝處，以此性騷得逞。

女子察覺有異，通報列車長報警處理。蔡男在偵查中否認犯行，辯稱當時人不舒服才會盤腿席地而坐，坐火車會搖晃，可能是該名女子在動的時候碰到他。

不過，女子表示已多次制止蔡男，但對方仍以腳踝觸碰她的雙腳小腿、腳踝處。另外，有證人說，見該名女子多次制止蔡男，但蔡男未停止相關舉動。

檢方未採信蔡男說詞，依性騷擾罪嫌將蔡男起訴。根據性騷擾防治法，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。

台鐵 火車 性騷擾

延伸閱讀

北檢將提抗告…他斷言恐遭3理由打槍 剖析賴清德已非柯文哲對手

獨／高雄某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀 女警未提告巡佐仍被記過

江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

戴更基被控性騷！要求女學員表演2狗性交 臉書澄清：錄音被刻意剪接

相關新聞

不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查

藝人江祖平指控三立前副總龔美富之子、前男友龔益霆涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑也遭性騷等，北市勞動局今天證實，昨天已函...

猥褻未成年繼女573次！新北狼父辯稱「叛逆期被反咬」 遭重判12年

新北市一名男子自2017年起，其繼女小學四年級至國中一年級為止，長年以每周至少3次頻率猥褻繼女共573次；待繼女升上國一...

抓到了！高雄遛鳥男公園打手槍 遛狗女貼網、警立即抓人

網傳高雄市楠梓區右昌公園有「變態出沒」，貼網女子說遛狗時，發現男子竟在公廁旁「打手槍」，還光著下半身跑了公園半圈。警方檢...

51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了

有最美圖書館稱號的高雄市立圖書館總館，近日被「台灣臀后」女網黃當成取景點，她在閱覽區、廁所拍下情色影片放在付費頻道，被網...

獨／高雄某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀 女警未提告巡佐仍被記過

高市某分局一名中年巡佐和同所女警討論事情時曾有肢體碰觸行為，沒料，雙方今年5月間共同巡邏時，又趁機摸女警臀部，女警向分局...

背景有人在看書露餡？傳網紅在高市總圖廁所拍謎片 警方、館方說話了

收費網路近日瘋傳一名女子在身障廁所拍18禁激戰謎片，有網友從曝光背景有民眾在看書，懷疑地點在高雄總圖圖書館，但不雅畫面突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。