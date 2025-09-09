男搭台鐵涉性騷女乘客 辯稱「火車搖晃」仍遭起訴

蔡姓男子搭台鐵區間列車時盤腿席地而坐在1名女子身後，接續以腳踝觸碰女子小腿等處，蔡男稱火車搖晃，可能對方在動碰到他，新北檢未採信蔡男說詞，近日依性騷擾罪嫌起訴。

根據起訴書，蔡男於今年1月20日下午3時45分許，在台鐵樹林車站搭乘南下區間車，見一名女子站在車廂內走道，盤腿席地而坐在女子身後，見該名女子與友人相談甚歡，趁女子不及抗拒之際，接續以腳踝觸碰女子雙腳小腿、腳踝處，以此性騷得逞。

女子察覺有異，通報列車長報警處理。蔡男在偵查中否認犯行，辯稱當時人不舒服才會盤腿席地而坐，坐火車會搖晃，可能是該名女子在動的時候碰到他。

不過，女子表示已多次制止蔡男，但對方仍以腳踝觸碰她的雙腳小腿、腳踝處。另外，有證人說，見該名女子多次制止蔡男，但蔡男未停止相關舉動。

檢方未採信蔡男說詞，依性騷擾罪嫌將蔡男起訴。根據性騷擾防治法，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。