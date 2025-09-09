猥褻未成年繼女573次！新北狼父辯稱「叛逆期被反咬」 遭重判12年

新北市一名男子自2017年起，其繼女小學四年級至國中一年級為止，長年以每周至少3次頻率猥褻繼女共573次；待繼女升上國一後，又於2020年11月至2021年4月間，5度逼迫繼女為其口交。新北地方法院依強制猥褻及強制性交罪重判這名狼父12年徒刑。

判決指出，這名狼父自2017年9月起與當時小四的被害人同住，不時還會同睡一室，被害人生母則因工作忙碌鮮少在家，因此男子屢屢利用兩人獨處時，違反被害人意願，徒手撫摸被害人胸部及下體，或以生殖器觸碰被害人下體。

自2020年11月起，男子變本加厲，不顧被害人言詞及肢體行動拒絕，強行逼迫被害人替他口交，前後共5次。直到2022年4月，被害人準備升國二前，再也忍無可忍搬離住家到阿姨家住，決定報警提告。

男子到案後否認犯行，辯稱是被害人進入叛逆期交了男友，不想被自己和生母管教才反咬他一口。但法官查出，被害人在學校曾因自殘接受輔導，並出現負面、低潮、生氣、無奈、哭泣等情緒。

學校輔導老師認為，男子身為繼父卻疑似將身為繼女的被害人當成情緒配偶，兩人對話完全跨越應有界線；後來與被害人同住的阿姨也證稱，被害人小學5、6年級的時候就曾說繼父會摸她屁股跟胸部，讓她很噁心。法官除不採信男子辯詞，並審酌其否認犯行且未道歉及和解，犯後態度不佳，依法予以重判。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980