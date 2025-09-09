抓到了！高雄遛鳥男公園打手槍 遛狗女貼網、警立即抓人

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳高雄市楠梓區右昌公園有「變態出沒」，貼網女子說遛狗時，發現男子竟在公廁旁「打手槍」，還光著下半身跑了公園半圈。警方檢視網傳內容，追查男子身分，今天下午找到涉案的陳姓男子，依妨害風化罪嫌移送法辦。

據了解，貼網女子於9月7日晚間11時許，在楠梓區右昌公園，目擊這名男子做出不雅行為。據女子的貼文，提及公園旁有托嬰中心，還有外籍女子在旁唱歌跳舞，但這名男子卻蓋著布裸露下半身，被她們發現後，直接光著下半身跑了公園半圈，要散步或接小孩民眾小心。

楠梓警分局接獲民眾報案後，積極擴大調閱監視器畫面，持續調查釐清當事人身分，直到今天下午2時許，查獲陳姓男子（29歲）涉案。據了解，陳男以前也曾因在路邊有同樣行為被捕，被判刑拘役50天，可易科罰金。全案由警方再依妨害風化罪嫌將他移送法辦。

陳姓男子（中）在高雄右昌公園做不雅行為，令女子吃驚，警方今天下午抓到人。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）在高雄右昌公園做不雅行為，令女子吃驚，警方今天下午抓到人。記者林保光／翻攝

