快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

有最美圖書館稱號的高雄市立圖書館總館，近日被「台灣臀后」女網黃當成取景點，她在閱覽區、廁所拍下情色影片放在付費頻道，被網友翻攝後轉傳外流，警方雖未接獲報案，高雄地檢署則擬分案指派檢察官調查，若查證違法，近日將傳喚男、女主角到案說明，釐清是否涉及妨害風化罪。

網路社群近日瘋傳長約10分鐘的情色片，主題為「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」，劇情則為一名男子躲在圖書館書架後方，偷拍一名正在看書的美女裙底，女主角發現後，則帶著偷拍的男子到廁所激戰。

影片外流後，有網友一眼認出該片是在高雄市立圖書館總館拍攝，引起網路熱議；經查影片女主角為自稱「台灣臀后」女網黃，在IG擁有超過51萬粉絲，她將影片放上自己的成人付費社群，結果遭人翻拍後外流到公開平台，讓不少「免費仔」一睹風采。

轄區前鎮警分局和館方均表示，未接獲報案，雖無法確認真偽，因行為恐涉妨害風化，警方已去函該網站，追查拍攝者到案說明。

圖書館淪為情色片拍攝場景，引起家長、市民憂心，雄檢檢視影片後，將分案指派檢察官追查，若查證違法，近日將傳喚男、女主角到案說明，釐清是否涉及妨害風化罪，最重可處1年以下徒刑，若意圖營利刑責則會加重。

高雄市立圖書館總館有最美圖書館稱號，近日卻被女網黃當情色片攝影棚，影片流出後引起熱議。取自X
高雄市立圖書館總館有最美圖書館稱號，近日卻被女網黃當情色片攝影棚，影片流出後引起熱議。取自X
高雄市立圖書館總館有最美圖書館稱號，近日卻被女網黃當情色片攝影棚，影片流出後引起熱議。取自X
高雄市立圖書館總館有最美圖書館稱號，近日卻被女網黃當情色片攝影棚，影片流出後引起熱議。取自X

影片 圖書館

延伸閱讀

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

基隆校園圖書館共讀站4年17萬人次 社區民眾使用率超低僅2%

柯文哲選高雄市長？林岱樺：高雄是高雄人的高雄

書本與陽光交會的所在！韓國最具指標性閱讀空間：釜山圖書館

相關新聞

51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了

有最美圖書館稱號的高雄市立圖書館總館，近日被「台灣臀后」女網黃當成取景點，她在閱覽區、廁所拍下情色影片放在付費頻道，被網...

獨／高雄某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀 女警未提告巡佐仍被記過

高市某分局一名中年巡佐和同所女警討論事情時曾有肢體碰觸行為，沒料，雙方今年5月間共同巡邏時，又趁機摸女警臀部，女警向分局...

背景有人在看書露餡？傳網紅在高市總圖廁所拍謎片 警方、館方說話了

收費網路近日瘋傳一名女子在身障廁所拍18禁激戰謎片，有網友從曝光背景有民眾在看書，懷疑地點在高雄總圖圖書館，但不雅畫面突...

海邊使用沖洗室…她驚見「空拍機從頭上飛過」 建議沖洗室加蓋保護隱私

1名女子在臉書社團貼文，指到基隆外木山海邊游泳後，使用上方沒有加蓋的沖洗室時，竟有空拍機從上方飛過，感覺沒有隱私性。基市...

女移工遭性侵害 監察院糾正嘉縣府延宕處理…縣府：檢討保護機制

今年8月20日監察院通過糾正案指出，嘉義縣政府處理女移工遭受雇主性侵害案件延宕情節重大，難辭其咎。嘉義縣政府勞工暨青年發...

龔益霆父親龔美富請辭 江祖平：相信司法

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市警內湖分局與江取得聯繫；江表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。