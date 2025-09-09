51萬粉絲女網黃於高雄最美圖書館拍情色片 雄檢要分案查了
有最美圖書館稱號的高雄市立圖書館總館，近日被「台灣臀后」女網黃當成取景點，她在閱覽區、廁所拍下情色影片放在付費頻道，被網友翻攝後轉傳外流，警方雖未接獲報案，高雄地檢署則擬分案指派檢察官調查，若查證違法，近日將傳喚男、女主角到案說明，釐清是否涉及妨害風化罪。
網路社群近日瘋傳長約10分鐘的情色片，主題為「在圖書館看書被偷看，你要看就要負責到底啊！」，劇情則為一名男子躲在圖書館書架後方，偷拍一名正在看書的美女裙底，女主角發現後，則帶著偷拍的男子到廁所激戰。
影片外流後，有網友一眼認出該片是在高雄市立圖書館總館拍攝，引起網路熱議；經查影片女主角為自稱「台灣臀后」女網黃，在IG擁有超過51萬粉絲，她將影片放上自己的成人付費社群，結果遭人翻拍後外流到公開平台，讓不少「免費仔」一睹風采。
轄區前鎮警分局和館方均表示，未接獲報案，雖無法確認真偽，因行為恐涉妨害風化，警方已去函該網站，追查拍攝者到案說明。
圖書館淪為情色片拍攝場景，引起家長、市民憂心，雄檢檢視影片後，將分案指派檢察官追查，若查證違法，近日將傳喚男、女主角到案說明，釐清是否涉及妨害風化罪，最重可處1年以下徒刑，若意圖營利刑責則會加重。
