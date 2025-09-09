快訊

獨／高雄某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀 女警未提告巡佐仍被記過

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市某分局一名中年巡佐和同所女警討論事情時曾有肢體碰觸行為，沒料，雙方今年5月間共同巡邏時，又趁機摸女警臀部，女警向分局提申訴，後因巡佐傳訊道歉未提告，但分局召開性平會議，認為該名巡佐身為警務人員，卻未嚴守分際，核予記過2支，並調整服務單位。

據了解，這起被警政署列為案例教育的職場性騷擾案件，起因為某分局的中年巡佐，多次藉機利用討論公事時，和同所女警有肢體接觸，女警當下已感受心裡不舒服。

後該名巡佐排到和女警外出巡邏時，又趁機伸鹹豬手摸了女警臀部，女警不堪遭受性騷擾，向分局防治組提出申訴；分局隨即介入調查，並適度關懷慰問女警，並先採取調整工作環境，避免雙方當事人接觸。

後該名巡佐自知行為不當，傳訊向女警道歉，女警因此未提告；但分局仍依「性騷擾防治措施及申訴處理要點」處置，邀集外部學者召開性別平等工作小組會議，研商個案保護事宜。

性平會議研討認為，該名巡佐未必有性擾意圖，但行為已造成性別上具敵意性、脅迫性及冒犯性的工作環境，導致侵犯、干擾女警的人格尊嚴、人身自由並影響其工作表現。

性平會議決議，該名巡佐身為警務人員，法律素養高於一般人，卻未嚴守職場分際，除核予行政懲處記過2次外，另調整至他所服務，以示懲戒。

高雄市傳出某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀　女警未提告，但性平會議仍決議將巡佐記過2次。記者石秀華／攝影
女警 性騷擾

