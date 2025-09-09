聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄某分局巡佐對同巡邏女警性騷摸臀 女警未提告巡佐仍被記過
高市某分局一名中年巡佐和同所女警討論事情時曾有肢體碰觸行為，沒料，雙方今年5月間共同巡邏時，又趁機摸女警臀部，女警向分局提申訴，後因巡佐傳訊道歉未提告，但分局召開性平會議，認為該名巡佐身為警務人員，卻未嚴守分際，核予記過2支，並調整服務單位。
據了解，這起被警政署列為案例教育的職場性騷擾案件，起因為某分局的中年巡佐，多次藉機利用討論公事時，和同所女警有肢體接觸，女警當下已感受心裡不舒服。
後該名巡佐排到和女警外出巡邏時，又趁機伸鹹豬手摸了女警臀部，女警不堪遭受性騷擾，向分局防治組提出申訴；分局隨即介入調查，並適度關懷慰問女警，並先採取調整工作環境，避免雙方當事人接觸。
後該名巡佐自知行為不當，傳訊向女警道歉，女警因此未提告；但分局仍依「性騷擾防治措施及申訴處理要點」處置，邀集外部學者召開性別平等工作小組會議，研商個案保護事宜。
性平會議研討認為，該名巡佐未必有性擾意圖，但行為已造成性別上具敵意性、脅迫性及冒犯性的工作環境，導致侵犯、干擾女警的人格尊嚴、人身自由並影響其工作表現。
性平會議決議，該名巡佐身為警務人員，法律素養高於一般人，卻未嚴守職場分際，除核予行政懲處記過2次外，另調整至他所服務，以示懲戒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言