背景有人在看書露餡？傳網紅在高市總圖廁所拍謎片 警方、館方說話了

收費網路近日瘋傳一名女子在身障廁所拍18禁激戰謎片，有網友從曝光背景有民眾在看書，懷疑地點在高雄總圖圖書館，但不雅畫面突兀不排除疑剪接而成，轄區前鎮警分局和館方均表示，未接獲報案，雖無法確認真偽，因行為恐涉妨害風化，警方已去函該網站，追查拍攝者到案說明。

據了解，這部名為「在圖書館看書被偷看：要看就要負責到底」的不雅影片，片長近10分鐘，須付費才能觀看，一名身穿上衣、超短格子裙的女子，在男子掌鏡下走進身障廁所內，拍攝激戰謎片，由於影片沿途背景有民眾在書桌看書，有網友研判地點是在高雄市總圖圖書館。

對此，轄區前鎮警分局與高市總圖均指未接獲民眾報案或反映；警方強調，若有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，警方將依法調查後移請高雄地檢署據以偵辦，並將去函該網站主動調閱相關影像畫面，追查影片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實。

警方指出，依刑法妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金」，意圖營利而犯罪得加重；提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。