海邊使用沖洗室…她驚見「空拍機從頭上飛過」 建議沖洗室加蓋保護隱私

1名女子在臉書社團貼文，指到基隆外木山海邊游泳後，使用上方沒有加蓋的沖洗室時，竟有空拍機從上方飛過，感覺沒有隱私性。基市府產業發展處表示，沖洗室可供遊客快速沖水，若要沖洗身體或換衣服，建議使用當地的室內淋浴間。

外木山海岸遊客多，海興游泳池是許多民眾消暑的熱門去處。當地景觀平台設施及階梯先前因嚴重鏽蝕，有安全疑慮，市府斥資整修後，去年1月重新開放使用。泳池分為淺水區與深水區，一旁還增設戶外沖洗室，方便民眾使用。

有女網友日前在臉書社團基隆人日常貼文，指她在外木山使用沖洗室時，意有人操作空拍機從沖洗室上空飛過。先前她還曾遇過長得比較高的男子，從隔壁淋浴間探頭看她，感覺完全沒有隱私，呼籲相關單位正視，建議沖洗室加蓋。

基市府產業發展處長蔡馥嚀今天表示，海興泳池臨海，沖洗室再加蓋易受損。市府也在海興游泳池旁設置10間室內淋浴間，男、女各5間，建議泳客可至淋浴間沖洗身體或換衣服。

蔡馥嚀說，淋浴間排水管線時常堵塞，暑假剛結束，淋浴間使用高峰期已過，所以從今天起封閉淋浴間和公廁，委外施作管線汰換工程，預計19日完成。施工期間會設置6座流動廁所，提供民眾使用。

基市府交通處表示，海興泳池雖非公告禁止遙控無人機飛行區域，但依民用航空法及交通部「遙控無人機管理規則」，禁止在人群上方或靠近人群處操作無人機，避免墜落造成傷害。民眾若違反遙控無人機註冊、政府公告的區域、時間及其他管理事項，可依民用航空法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機。