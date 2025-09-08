女移工遭性侵害 監察院糾正嘉縣府延宕處理…縣府：檢討保護機制

今年8月20日監察院通過糾正案指出，嘉義縣政府處理女移工遭受雇主性侵害案件延宕情節重大，難辭其咎。嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示深感遺憾並鄭重致歉，承諾檢討與提出跨局處合作、強化仲介管理等改進措施。

據監察院糾正案內容，有名來台女移工，在等待換雇主期間，經仲介安排至嘉義縣未具聘雇資格雇主家擔任看護工作，於2022年3月17日上工首日即遭雇主性侵，翌日轉往台中市某醫療院所工作，被護理人員察覺而揭露。

勞動部1955接獲申訴即於同年3月24日以緊急案件派案至嘉義縣政府，縣府只以電話聯繫被害女移工、仲介、社工及警方後，即以「性侵害部分已進入司法程序」及「甲女不願意接受該府安置」為由草率結案。再查雇主沒有聘僱資格，屬非法僱用，違反就業服務法，人力仲介明知女移工遭侵害，沒有通報主管機關，反而勸說受下10萬元與雇主和解，同樣構成重大違規，惟嘉義縣政府全然沒有依法調查與處理，顯示其未盡查察與保護義務。直至2024年5月，勞動部正式交辦，縣府始啟動調查，至8月完成行政裁罰，但是已歷時2年有餘，嚴重延宕，明顯違反即時保護與依法行政之基本義務。

監察院認為由於嘉義縣政府未及時查處致人力仲介公司違規情節未被揭露，因而得以持續營運並取得評鑑B級以上成績，造成評鑑結果失真，違背制度設計作為保障品質與協助雇主選擇之目的，影響行政公信與政策效果。嘉義縣政府在處理過程中，怠失情節重大，難辭其咎。

嘉縣府勞青處表示，移工是嘉義縣社會與產業的重要夥伴，任何侵害事件都不容忽視，絕對重視並承擔責任。為避免類似情形再度發生，已啟動全面檢討與改進措施。