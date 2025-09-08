聽新聞
0:00 / 0:00

龔益霆父親龔美富請辭 江祖平：相信司法

聯合報／ 記者李奕昕陳慧貞林怡秀李柏澔／台北報導

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，她昨透過社群再度發聲，感謝外界支持。圖／聯合報系資料照片
藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，她昨透過社群再度發聲，感謝外界支持。圖／聯合報系資料照片

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市警內湖分局與江取得聯繫；江表示需要一點時間讓心情平復，警方告知可隨時約時間製作筆錄，依法偵辦。江祖平若聯繫警方，會由北市婦幼警察隊製作筆錄，保護當事人，警詢後由檢方偵辦，約談龔益霆。

江祖平昨傍晚透過社群再度發聲，感謝外界支持，坦言目前身心俱疲，看著媽媽擔心又傷心，非自己所願，因此決定靜下心來，聽從家人建議，後續交由律師接手處理，「一切相信司法」，會依律師建議再作判斷。

台灣女人連線秘書長陳書芳說，MeToo運動已經揭露這麼多性騷與性侵事件，這樣的事情仍繼續發生。演藝圈噤聲，一來基於工作考慮，二來被指涉案對象掌握多數資源，這樣以權勢逼壓在其他職場也是一樣狀況，希望受害者出聲後，大家能夠給予支持，不要讓受害者孤立無援。

勵馨基金會指出，「完美受害者」並不存在，有人情緒激動，有人冷靜敘述，有人記憶斷裂，這些都是創傷的真實樣貌，不該成為被懷疑的理由，責任永遠在加害人，而不是受害者反應。

江昨天凌晨發文曬出黑畫面，稱擔心人身安全，害怕到連「外賣也不敢點」，引來藝人李妍憬、熊熊等發文聲援，捲入爭議的電視台，三立主播許貴雅、黃倩萍和王偊菁也接連在臉書發文力挺；江祖平Threads帳號六日有三點九萬粉絲數，七日飆升至十四點二萬，印證她所言「我不是一個人在作戰。」

龔美富昨天發聲明，身為父親無可推卸責任，對波及公司相當慚愧，「我已自請離職，以示負責。」三立電視台也證實消息。

MeToo 性侵 龔益霆 江祖平

延伸閱讀

江祖平控訴遭三立副總之子下藥性侵 吳宗憲首度表態

江祖平受害多數藝人保持沉默 女星曝內情：想保住飯碗

吹哨者也是受害者！江祖平「粉絲暴增」自揭傷口母女最新狀況

不忍母親傷心擔憂　江祖平「做出1決定」律師將全面接手

相關新聞

江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

女星江祖平連日爆料引起關注，根據ETtoday新聞雲昨天報導，衛福部保護司長張秀鴛日前稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當等語，對此，「...

龔益霆父親龔美富請辭 江祖平：相信司法

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市警內湖分局與江取得聯繫；江表...

男二度遭控性侵…LINE證明她事後問對方是否告白、討抱抱 法院判無罪

台南市一名女子指控與陳姓男子出遊，陳卻在旅館對她性侵未遂以及二度性侵得逞；檢方處分不起訴，女子再議，第二次檢方將陳妨害性...

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

藝人江祖平指控遭三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，台北市警方日前聯繫上江，約時間製作筆錄，她表示需要一點時間讓心...

誰願不幸被酸言八卦？高嘉瑜再聲援江祖平：別質疑受害者

女星江祖平爆出遭三立高層兒子性侵，民進黨前立委高嘉瑜昨公開挺江祖平後，今再呼籲「請不要譴責、質疑受害者。」高嘉瑜也以自己...

高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑

高雄黃姓男子癡迷女房客的胸部，不僅記錄女方的生活作息和出入租屋處時間，還將女方放在公用洗衣機的內衣帶回家嗅聞，嚇得女方報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。