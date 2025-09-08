龔益霆父親龔美富請辭 江祖平：相信司法

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，她昨透過社群再度發聲，感謝外界支持。圖／聯合報系資料照片

藝人江祖平指控遭三立電視台前副總龔美富兒子龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市警內湖分局與江取得聯繫；江表示需要一點時間讓心情平復，警方告知可隨時約時間製作筆錄，依法偵辦。江祖平若聯繫警方，會由北市婦幼警察隊製作筆錄，保護當事人，警詢後由檢方偵辦，約談龔益霆。

江祖平昨傍晚透過社群再度發聲，感謝外界支持，坦言目前身心俱疲，看著媽媽擔心又傷心，非自己所願，因此決定靜下心來，聽從家人建議，後續交由律師接手處理，「一切相信司法」，會依律師建議再作判斷。

台灣女人連線秘書長陳書芳說，MeToo運動已經揭露這麼多性騷與性侵事件，這樣的事情仍繼續發生。演藝圈噤聲，一來基於工作考慮，二來被指涉案對象掌握多數資源，這樣以權勢逼壓在其他職場也是一樣狀況，希望受害者出聲後，大家能夠給予支持，不要讓受害者孤立無援。

勵馨基金會指出，「完美受害者」並不存在，有人情緒激動，有人冷靜敘述，有人記憶斷裂，這些都是創傷的真實樣貌，不該成為被懷疑的理由，責任永遠在加害人，而不是受害者反應。

江昨天凌晨發文曬出黑畫面，稱擔心人身安全，害怕到連「外賣也不敢點」，引來藝人李妍憬、熊熊等發文聲援，捲入爭議的電視台，三立主播許貴雅、黃倩萍和王偊菁也接連在臉書發文力挺；江祖平Threads帳號六日有三點九萬粉絲數，七日飆升至十四點二萬，印證她所言「我不是一個人在作戰。」

龔美富昨天發聲明，身為父親無可推卸責任，對波及公司相當慚愧，「我已自請離職，以示負責。」三立電視台也證實消息。