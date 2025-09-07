快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

男二度遭控性侵…LINE證明她事後問對方是否告白、討抱抱 法院判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一名女子指控與陳姓男子出遊，陳卻在旅館對她性侵未遂以及二度性侵得逞；檢方處分不起訴，女子再議，第二次檢方將陳妨害性自主提起公訴。台南地院認為女子事後詢問陳是否要告白、討抱抱，無法排除發展不如預期，憤然提告的可能，依罪證不足，判決無罪。

判決書指出， 台南市一名女子指控，透過交友軟體「weplay」認識陳姓男子，兩人在2022年3月10日出遊，同日晚間6時許入住安南區女子預定的民宿後，陳無視她的拒絕、推開，強行親吻，要求她性交，因她再次拒絕未成功，陳改而射精在她腹部；之後兩人出門用餐，回到房間後，陳再次違無視她口頭拒絕、推拒，強行親吻、碰觸胸部、下體，並強制性交得逞；隔天上午，陳又強制性交得逞。

本案台南地檢署原本將陳姓男子處分不起訴，女子不服提出再議，南檢今年2月10日將陳依妨害性自主罪嫌提起公訴。

合議庭認為，女子針對第1和2次被侵犯的證述，警詢、偵訊前後都不一致，無法排除隨著時間推移，誇大受害情節可能。

合議庭也指出，女子指控遭到陳姓男子性侵後，仍持續以LINE通訊軟體與陳聯絡，並未中斷，女子說「下輩子我當男生，你當女生，硬被你放進去…全身痛」，陳回「好，給你放，我沒有硬放…我慢慢地放」；合議庭認為，對於陳所說「我沒有硬放…我慢慢地放」後，女子並未否認、反對或加以指責，也無法佐證女子遭陳強制性交指證屬實。

後來兩人對話再提到，女子說「想你就好，算是在一起了這樣？」陳回「看你吧」；女子說「你不打算告白哦 哈哈哈」，陳回「老實說我不太會告白」，女子再回覆：「算了…反正也不指望你會…就順其自然吧」等語，女子還說「都不給我抱抱」，陳則回「沒有好不好」。合議庭表示，從兩人對話可見，女子詢問是否要告白、兩人目前關係、向陳討抱、試探陳的心意等，語帶曖昧，並無厭惡、憤怒情緒，實難佐證陳先前違反意願性交。

另外，女子在案發9天後到醫院的驗傷診斷書，僅能證明她與陳性交後處女膜受損狀況，尚難遽認陳對她強制性交；本案事發2年半後，地檢署囑託醫院對女子進行心理衡鑑，鑑定是否有創傷後壓力症候群，成因是否與本案有關，但鑑定報告結論載明「顯著呈現創傷後壓力症候群中之部分症狀」、「雖未能全然排除遭受性侵犯相關心理創傷反應，但應未完全達到創傷後壓力症候群診斷」，

合議庭認定，女子的心理創傷，未必是因受陳強制性交所致，也有可能緣於對陳事後反應之不滿，或夾雜其他因素，全案也僅女子單一證述，檢方舉證不足，判陳姓男子無罪。

台南市一名女子指控遭陳姓男子性侵未遂以及二度性侵得逞，台南地院認為無法排除發展不如預期，憤然提告的可能，依罪證不足，判決無罪。本報資料照片
台南市一名女子指控遭陳姓男子性侵未遂以及二度性侵得逞，台南地院認為無法排除發展不如預期，憤然提告的可能，依罪證不足，判決無罪。本報資料照片

台南 告白 性侵 妨害性自主 創傷後壓力症候群

延伸閱讀

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

江祖平揭性侵陷恐懼　NONO案吹哨者小紅老師聲援「權勢不是護身符」

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

心疼江祖平！吳婉君發聲：性侵零容忍

相關新聞

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

藝人江祖平指控遭三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，台北市警方日前聯繫上江，約時間製作筆錄，她表示需要一點時間讓心...

江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

女星江祖平連日爆料引起關注，根據ETtoday新聞雲昨天報導，衛福部保護司長張秀鴛日前稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當等語，對此，「...

誰願不幸被酸言八卦？高嘉瑜再聲援江祖平：別質疑受害者

女星江祖平爆出遭三立高層兒子性侵，民進黨前立委高嘉瑜昨公開挺江祖平後，今再呼籲「請不要譴責、質疑受害者。」高嘉瑜也以自己...

男二度遭控性侵…LINE證明她事後問對方是否告白、討抱抱 法院判無罪

台南市一名女子指控與陳姓男子出遊，陳卻在旅館對她性侵未遂以及二度性侵得逞；檢方處分不起訴，女子再議，第二次檢方將陳妨害性...

高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑

高雄黃姓男子癡迷女房客的胸部，不僅記錄女方的生活作息和出入租屋處時間，還將女方放在公用洗衣機的內衣帶回家嗅聞，嚇得女方報...

江祖平案 范雲：性暴力零容忍 若被害人有需要願協助

藝人江祖平原指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己就是受害當事人。民進黨立委范雲表示，支持江祖平為自己所受到的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。