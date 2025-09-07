男二度遭控性侵…LINE證明她事後問對方是否告白、討抱抱 法院判無罪

台南市一名女子指控與陳姓男子出遊，陳卻在旅館對她性侵未遂以及二度性侵得逞；檢方處分不起訴，女子再議，第二次檢方將陳妨害性自主提起公訴。台南地院認為女子事後詢問陳是否要告白、討抱抱，無法排除發展不如預期，憤然提告的可能，依罪證不足，判決無罪。

判決書指出， 台南市一名女子指控，透過交友軟體「weplay」認識陳姓男子，兩人在2022年3月10日出遊，同日晚間6時許入住安南區女子預定的民宿後，陳無視她的拒絕、推開，強行親吻，要求她性交，因她再次拒絕未成功，陳改而射精在她腹部；之後兩人出門用餐，回到房間後，陳再次違無視她口頭拒絕、推拒，強行親吻、碰觸胸部、下體，並強制性交得逞；隔天上午，陳又強制性交得逞。

本案台南地檢署原本將陳姓男子處分不起訴，女子不服提出再議，南檢今年2月10日將陳依妨害性自主罪嫌提起公訴。

合議庭認為，女子針對第1和2次被侵犯的證述，警詢、偵訊前後都不一致，無法排除隨著時間推移，誇大受害情節可能。

合議庭也指出，女子指控遭到陳姓男子性侵後，仍持續以LINE通訊軟體與陳聯絡，並未中斷，女子說「下輩子我當男生，你當女生，硬被你放進去…全身痛」，陳回「好，給你放，我沒有硬放…我慢慢地放」；合議庭認為，對於陳所說「我沒有硬放…我慢慢地放」後，女子並未否認、反對或加以指責，也無法佐證女子遭陳強制性交指證屬實。

後來兩人對話再提到，女子說「想你就好，算是在一起了這樣？」陳回「看你吧」；女子說「你不打算告白哦 哈哈哈」，陳回「老實說我不太會告白」，女子再回覆：「算了…反正也不指望你會…就順其自然吧」等語，女子還說「都不給我抱抱」，陳則回「沒有好不好」。合議庭表示，從兩人對話可見，女子詢問是否要告白、兩人目前關係、向陳討抱、試探陳的心意等，語帶曖昧，並無厭惡、憤怒情緒，實難佐證陳先前違反意願性交。

另外，女子在案發9天後到醫院的驗傷診斷書，僅能證明她與陳性交後處女膜受損狀況，尚難遽認陳對她強制性交；本案事發2年半後，地檢署囑託醫院對女子進行心理衡鑑，鑑定是否有創傷後壓力症候群，成因是否與本案有關，但鑑定報告結論載明「顯著呈現創傷後壓力症候群中之部分症狀」、「雖未能全然排除遭受性侵犯相關心理創傷反應，但應未完全達到創傷後壓力症候群診斷」，

合議庭認定，女子的心理創傷，未必是因受陳強制性交所致，也有可能緣於對陳事後反應之不滿，或夾雜其他因素，全案也僅女子單一證述，檢方舉證不足，判陳姓男子無罪。