爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

最明顯的線索就在眼前 餐廳有8種跡象別吃「轉身離開」就對了

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

藝人江祖平指控遭三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，台北市警方日前聯繫上江，約時間製作筆錄，她表示需要一點時間讓心情平復，再聯繫警方報案。

江祖平上網貼文指控遭龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市內湖警分局聯繫江，警方前天晚間與江取得聯繫，告知被性侵可報案供警方偵辦，她表示需要一點時間讓心情平復，警方說明可隨時聯繫，約時間製作筆錄。

若江祖平聯繫警方，內湖分局將帶江至北市婦幼警察隊，由婦幼隊製作筆錄，警詢後請示士檢檢察官後續偵辦，並約談龔益霆到案調查。

依刑法第221條強制性交罪，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交，處3年以上10年以下有期徒刑；222條加重強制性交罪，以藥劑犯之，處7年以上有期徒刑。

藝人江祖平。圖／聯合報資料照片
