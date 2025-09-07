爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

藝人江祖平指控遭三立電視台副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，台北市警方日前聯繫上江，約時間製作筆錄，她表示需要一點時間讓心情平復，再聯繫警方報案。

江祖平上網貼文指控遭龔益霆下藥性侵，士林地檢署剪報分案調查，指示台北市內湖警分局聯繫江，警方前天晚間與江取得聯繫，告知被性侵可報案供警方偵辦，她表示需要一點時間讓心情平復，警方說明可隨時聯繫，約時間製作筆錄。

若江祖平聯繫警方，內湖分局將帶江至北市婦幼警察隊，由婦幼隊製作筆錄，警詢後請示士檢檢察官後續偵辦，並約談龔益霆到案調查。