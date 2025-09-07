誰願不幸被酸言八卦？高嘉瑜再聲援江祖平：別質疑受害者

女星江祖平爆出遭三立高層兒子性侵，民進黨前立委高嘉瑜昨公開挺江祖平後，今再呼籲「請不要譴責、質疑受害者。」高嘉瑜也以自己過去受害經歷幫江祖平發聲，她說，「有誰願意自己不幸被拿來當作茶餘飯後、冷嘲熱諷、酸言酸語八卦？」

高嘉瑜今天再度在臉書幫江祖平發聲，高嘉瑜說，當對方（加害人）是掌握權勢的媒體高層，受害者又是職場上有利害關係的藝人，「站出來需要勇氣，面對司法更需要將一切攤在陽光下。」

高嘉瑜2021年時曾遭當時的男友林秉樞施以暴力對待，高嘉瑜今天再度以曾是被害者角色再度幫江發聲。高說，對多數人而言，這可能只是新聞，但對受害者而言，這是一輩子的傷痛！我們之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害！」

高嘉瑜說，當初她的事件同時也有許多受害者，這些同是受害者因各種原因沒有辦法站出來，但希望她堅持下去，她有責任要讓大家知道有這樣一個惡劣的壞人。