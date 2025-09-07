高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑
高雄黃姓男子癡迷女房客的胸部，不僅記錄女方的生活作息和出入租屋處時間，還將女方放在公用洗衣機的內衣帶回家嗅聞，嚇得女方報警提告，高雄地院審理後，依跟蹤騷擾防制法判拘役30天，得易科罰金。
判決指出，黃男與女房客為租屋處同一樓層室友，黃男癡迷與女方胸部，去年10月晚間先加女方LINE成為好友，再趁同住於同一樓層機會，觀察女方的日常生活作息及出入租屋處狀況。
去年12月30日晚間，黃男發現女方將衣物放在公用洗衣機內，見裡面有一件內衣，便趁機拿回家把玩，隔天中午再放回公用洗衣機內。女方發現內衣不見後，便詢問房東，追查出黃男所為，氣得女方質問黃男為何要偷拿她內衣，並對黃男提告竊盜。
不料事後黃男仍不罷手，傳送「妳怎麼還沒睡」、「妳在說話」、「晚安」、「妳在說話」、「晚安」、「早安我去上班了」等訊息不斷干擾女方，氣得女方再度報警提告。
竊盜部分，黃男被判刑拘役20天，得易科罰金確定，騷擾女方部分，黃男坦承確實有傳訊息給女方關心。
法官認為，黃男未能尊重女方意願持續騷擾，使女方處於不安環境中，影響其日常生活，所為實屬不該，考量他至今仍未和解，依跟蹤騷擾防制法判拘役30天，得易科罰金。可上訴。
