快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子癡迷女房客的胸部，不僅記錄女方的生活作息和出入租屋處時間，還將女方放在公用洗衣機的內衣帶回家嗅聞，嚇得女方報警提告，高雄地院審理後，依跟蹤騷擾防制法判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，黃男與女房客為租屋處同一樓層室友，黃男癡迷與女方胸部，去年10月晚間先加女方LINE成為好友，再趁同住於同一樓層機會，觀察女方的日常生活作息及出入租屋處狀況。

去年12月30日晚間，黃男發現女方將衣物放在公用洗衣機內，見裡面有一件內衣，便趁機拿回家把玩，隔天中午再放回公用洗衣機內。女方發現內衣不見後，便詢問房東，追查出黃男所為，氣得女方質問黃男為何要偷拿她內衣，並對黃男提告竊盜。

不料事後黃男仍不罷手，傳送「妳怎麼還沒睡」、「妳在說話」、「晚安」、「妳在說話」、「晚安」、「早安我去上班了」等訊息不斷干擾女方，氣得女方再度報警提告。

竊盜部分，黃男被判刑拘役20天，得易科罰金確定，騷擾女方部分，黃男坦承確實有傳訊息給女方關心。

法官認為，黃男未能尊重女方意願持續騷擾，使女方處於不安環境中，影響其日常生活，所為實屬不該，考量他至今仍未和解，依跟蹤騷擾防制法判拘役30天，得易科罰金。可上訴。

高雄黃姓男子偷女鄰居內衣還傳訊息騷擾女方，最後被依竊盜、跟騷法判刑。（示意圖）本報資料照
高雄黃姓男子偷女鄰居內衣還傳訊息騷擾女方，最後被依竊盜、跟騷法判刑。（示意圖）本報資料照

提告 洗衣機 跟蹤騷擾

延伸閱讀

女網友畫越南投資大餅 高雄6旬闆娘差點被騙

國際貓展今明高雄登場 珍稀貓種一次看夠

上半身是透明的！三吉彩花「渾圓雪乳+逆天長腿」全都露 美胸女神魔鬼身材辣到噴鼻血

外套裡面全空！NANA自信解放超完美身材 穿CK內衣從微辣到大辣都很可以

相關新聞

江祖平媒體公審不恰當？他轟衛福部：難道希望加害人做骯髒事都私了

女星江祖平連日爆料引起關注，根據ETtoday新聞雲昨天報導，衛福部保護司長張秀鴛日前稱被害人揭露加害者資訊不違法，但透過媒體公審沒那麼恰當等語，對此，「...

高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑

高雄黃姓男子癡迷女房客的胸部，不僅記錄女方的生活作息和出入租屋處時間，還將女方放在公用洗衣機的內衣帶回家嗅聞，嚇得女方報...

江祖平案 范雲：性暴力零容忍 若被害人有需要願協助

藝人江祖平原指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己就是受害當事人。民進黨立委范雲表示，支持江祖平為自己所受到的...

狼父長年性侵繼女578次 判12年

新北市一名男子以每周三次頻率，長期對年幼的繼女猥褻又性侵，累計多達五百七十八次，到案後否認犯行，辯稱是繼女進入叛逆期想交...

服藥引性欲？不孕症名醫性騷女助理

與妻子在台北市石牌開設不孕症診所的葉姓醫師，被控二○二三年間對女助理伸舌舔耳、摟腰摸臀。士林地院認為葉長期服用治療帕金森...

冷眼集／江祖平案零星發聲 綠營女權大旗掉漆

民進黨面對性平議題進退失據又一樁，藝人江祖平自揭遭下藥性侵，近日成為社會矚目案件，全黨卻僅有零星綠委聲援，和過去質疑藍白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。