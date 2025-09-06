江祖平案 范雲：性暴力零容忍 若被害人有需要願協助

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

藝人江祖平原指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己就是受害當事人。民進黨立委范雲表示，支持江祖平為自己所受到的侵害勇敢發聲；性暴力零容忍，無論對方是誰都一樣，如果被害人有需要，很願意邀請婦女團體一起協助。

范雲指出，無論交往與否，未經同意、強迫發生性行為，就是性侵；不只如此，未經同意拍攝、散布性私密影像，也是性暴力的一環，數位性暴力的傷害，不亞於性暴力被害人身體、心裡所受的傷。

范雲說，根據江祖平發聲的內容，三立資深副總兒子龔益霆涉及性侵、親密關係暴力、未經同意拍攝性影像，可能觸及刑法、家暴法，三立電視台也應負起「性工法」中的雇主責任。

范雲表示，她2024年參與推動通過性私密影像防治四法，刑法規定以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，或使其本人攝錄者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。2023年MeToo運動後修法，也提高了雇主責任，在工作場所的性騷擾，無論是行為人或被害人，任一方的雇主在知悉後，都有責任釐清及提供協助。

范雲指出，被害人站出來，將自己的傷口暴露在大眾的視野之下，除了勇敢，更多的是令人心疼，如果被害人有需要，很願意邀請婦女團體一起協助。

民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
