「公審說」惹議 衛福部：憂女星二度傷害

藝人江祖平爆料「有朋友」遭三立高層兒子下藥性侵，之後證實她自己就是受害者，衛福部保護司被問及此事，曾提及「不建議透過媒體公審」，引發批評，昨澄清原意是擔心女星陷入二次傷害風險，整合醫學科醫師姜冠宇昨指出，與其評論受害者反抗是否優雅，衛福部更應關注管制藥品，為什麼會變成迷藥。

江祖平先前爆料指出，有一名女性演員請另一名拍攝現場工作人員協助拿心臟病用藥，對方卻疑似給了鎮定劑，導致女方陷入昏迷，後遭性侵，她後來承認遭性侵者就是自己。

姜冠宇表示，以衛福部專業範疇，應是關切管制藥物為何會流通作為迷藥使用，一般民眾根本拿不到管制藥物，就連醫師，如果沒有精神科執照，也無權限開立。

衛福部食藥署回應，管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，所謂「迷藥」，若有管制藥品成分之產品，因非屬醫藥及科學上需用，可認定為毒品，私下流通、交易或贈送，已涉違反「毒品危害防制條例」，可由檢警調等緝毒機關偵辦，並追究法律責任，呼籲民眾不可擅自將藥物提供他人，以免觸法。

而衛福部保護司的失言風波，民眾黨立院黨團主任陳昭姿說，當一位受害者鼓起勇氣，在眾人面前揭露自己的經歷時，政府應該做的第一件事是伸出援手，而不是檢討為何選擇這樣的方式求助。

衛福部保護司副司長郭采榕表示，司長原意是提醒各界遭遇性侵害時，最重要的是讓被害人獲得妥善保護與法律協助，尤其公眾人物，若經媒體曝光，恐需承擔二次傷害之風險，被害人仍擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利。衛福部力挺受害者勇敢尋求協助，與社會一起用溫暖、支持來接住每個人。