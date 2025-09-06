聽新聞
0:00 / 0:00
冷眼集／江祖平案零星發聲 綠營女權大旗掉漆
民進黨面對性平議題進退失據又一樁，藝人江祖平自揭遭下藥性侵，近日成為社會矚目案件，全黨卻僅有零星綠委聲援，和過去質疑藍白政治人物時差距甚大，不僅凸顯出的是全黨對性平缺乏一致性標準，更讓人質疑是否「性平遇到三立就轉彎」？
過去凡觸及藍白政治人物疑似性平事件，民進黨立委、性平部動輒「大砲打小鳥」，以不成比例力道大肆批評，以幾位國民黨立委疑似性騷案為例，在事證尚未明朗前，綠委反射動作「先罵再說」，揮著女權大旗加以批判。
如今「江祖平案」，雖然各方面證據尚不足，也並未有其他當事人公開表示受害，僅江祖平單方之詞，但以民進黨過去標準，女性鼓起勇氣站出來指控遭遇性平事件，綠營都該和女權站在同一陣線，遑論該案社會高度矚目，起碼該有個力挺女權的通案態度說明，而非幾乎集體靜默。
民進黨低調以對，不免令人聯想，事涉三立高層家屬，已不單純是性平事件，背後綠營政媒權力結構也扮演相當角色；三立集團和民進黨千絲萬縷的關係，才是民進黨評論起該案瞻前顧後的主因。
民進黨被質疑是「女權自助餐」早非頭一遭，近期才剛經歷「王義川厭女事件」，現在又有「江祖平案」；兩起事件中，民進黨一次是被自家人質疑罵過頭，這次卻又異常沈默，當中反差更加深性平雙標印象，也讓民眾對民進黨是否能本於價值捍衛女權，打上大大的問號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言