江祖平案撼動三立高層 綠營聲援遲到

江祖平。圖／聯合報系資料照片

藝人江祖平自爆遭前男友、三立前資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌下藥性侵，她原稱昨將赴台北市警內湖分局說明案情，但因心情尚未平復，暫時無法出面。

演藝圈對於江祖平案，一片噤聲，僅有零星藝人與政治人物聲援，被點名應出面聲援的民進黨立委范雲、社民黨議員苗博雅等，昨於晚間才陸續發聲相挺。

江祖平疑遭下藥性侵案，於網路不斷延燒，但演藝圈卻靜悄悄，藝人李鑼與吳鈴山先表達「如果真的做錯事就要負責」，後續才有常拍三立電視台作品的男星簡家瑋發聲，表達挺吹哨者。

昨天同樣是時常演出三立作品的女星吳婉君，發文「only YES means YES 沒有同意，就是性侵（婚姻狀態下，未經同意的性行為，也是性侵）」表達聲援。

演藝圈零星的聲援，也讓網路上討論，可能是演藝人員礙於飯碗，不敢與三立電視台對抗，才無奈噤聲；網友們也開始點名，過去時常為女權發聲的政治人物，為何此次也噤聲？特別點名民進黨立委范雲，網路上甚至發起「協尋性平專家民進黨立委范雲」的號召貼文。

而被點名的范雲，直到昨天晚間近九點才跟進，於臉書援引婦女援助基金會聲明稿，表示「受害者站在一起！」而民進黨性平部、幾位過去關注相關議題民進黨立委等，皆暫無進一步回應。

高嘉瑜、黃捷相挺

這次民進黨不像過往性平案一發生，全黨快速聲援，昨天到下午為止，僅民進黨立委黃捷與前立委高嘉瑜發聲。

黃捷指出，江祖平勇敢揭露自身遭受性侵，這需要極大的勇氣，即便是在親密關係，「Only Yes Means Yes」沒有同意，就是性侵、就是犯罪；高嘉瑜則表示，家暴零容忍，何況是涉及性侵犯的性犯罪，更是罪大惡極，江祖平可以勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣跟支持來面對各種壓力跟流言蜚語，應該聲援及給予最大的支持。

江祖平坦承是受害人後，原稱將赴台北市警內湖分局說明案情，但內湖分局一度找不到她，直到昨天才順利聯繫，江祖平回覆，因爆料承受極大壓力，表示自己心情尚未平復，無法出面，將待她穩定情緒，再約時間報案。

三立找賴芳玉調查

三立總經理高明慧昨在事發後，第四度發表聲明，強調對「性騷擾零容忍」，已委請律師賴芳玉擔任調查性平事件的外部公正人士，同時提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。